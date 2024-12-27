Борис Джонсон засветился в украинской кинокомедии (ВИДЕО)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в украинском фильме "Поезд в 31 декабря". Кадрамы со съемки поделился продюсер Юрий Горбунов.

Фото из открытых источников

На видео, опубликованном Юрием Горбунов, Борис Джонсон говорит свою легендарную фразу "Добрый день, everybody!" и поздравляет украинцев с Новым годом. Интересно, что политик одет в шапку из мерча Укрзализныци, на которой есть надпись: "Нумерация вагонов начинается...".

“Закулисье нашего “Поезда в 31 декабря”!! Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то что он согласился сняться в нашем фильме!! Нам кажется, что это хорошая, теплая изюминка, ставшая еще одним винтиком магии кино!! Уже во всех кинотеатрах!!”, – написал Горбунов.

Напомним, что в сентябре, как писал портал "Комментарии", в Украине завершили съемки новогодней комедии. На фото с актерами и съемочной группой "засветился" член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

Бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал: “На Новый год нам приготовили сюрприз… Новогоднее мыло с известными персонажами. "Тройливую комедию". Я так понимаю, что снята на средства Укрзализныци? Ну, богатая же структура. Может себе позволить! Деньги же больше куда-то девать? Правда, Сергей Лещенко?”, — поделился Павел Розенко.

В комментариях к посту интересуются, а на какие средства финансировали съемки. “Я думаю, что всем интересно: а за чей счет снято? В историю о "щедрых негосударственных спонсоров" не верю! Но подождем”, – прокомментировал Павел Розенко.







