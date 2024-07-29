Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024

Август уже не за горами, и стриминговые гиганты подготовили насыщенную программу премьер для последнего месяца лета. После скучного июля, август обещает стать настоящим спасением для всех любителей сериалов.

Новинки сериалов 2024 лето

Рассказываем, про пять сериалов августа, которые стоит посмотреть:





Академия Амбрелла, 4-й сезон





Выходит на Netflix 8 августа

Каждый новый сезон этого уникального супергеройского шоу вызывает восторг у поклонников жанра. "Академия Амбрелла" за три сезона зарекомендовала себя как достойная альтернатива "Пацанам", привлекая зрителей глубоким сюжетом вместо дешёвых провокаций. Детали четвёртого сезона пока держатся в секрете, но можно быть уверенным в возвращении Эллиота Пейджа и Тома Хоппера.





Плохая обезьяна, 1-й сезон





Выходит на Apple TV+ 14 августа

После спорного второго сезона "Настоящего детектива" Винс Вон снова возвращается на телеэкраны. В "Плохой обезьяне" он сыграет ресторанного инспектора Эндрю, которому придётся вспомнить своё полицейское прошлое после того, как туристы находят отрубленную руку. Компанию Вону составят Мишель Монахан и Джоди Тёрнер-Смит. Этот комедийный детектив может стать тем самым проектом, который вернёт Вона в топ.





Убийства в одном здании, 4-й сезон





Выходит на Hulu 28 августа

Ироничный детектив о троице фанатов тру-крайм подкастов, расследующих преступления в роскошном нью-йоркском здании, уже три сезона подряд удерживает высокие рейтинги. Четвёртый сезон обещает быть не менее захватывающим с возвращением Стива Мартина, Мартина Шорта, Селены Гомес и Мэрил Стрип. В эпизодах появятся Юджин Леви, Кумэйл Нанджиани, Зак Галифианакис и Мелисса МакКарти.





Властелин колец: Кольца власти, 2-й сезон





Выходит на Prime Video 29 августа

После неоднозначного первого сезона создатели "Колец власти" пересмотрели свой подход к продолжению культовой франшизы. Prime Video надеется исправить ошибки и завоевать симпатии зрителей, иначе поклонники Толкина могут окончательно отвернуться от этого проекта. Но учитывая масштаб и бюджет сериала, его стоит посмотреть даже тем, кто не может отличить хоббитов от орков.





Хаос, 1-й сезон





Выходит на Netflix 29 августа

Чарли Ковелл, сценарист "Отбросов" и "Конца ***го мира", возвращается с новым проектом. "Хаос" рассказывает о трёх обычных людях, которые обнаруживают, что среди их родственников есть настоящие греческие боги. Это чёрная комедия, и зная Ковелл, зрители могут ожидать острых шуток на запретные темы. Джефф Голдблюм сыграет Зевса, а Дэвид Тьюлис — Аида.