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Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024

Август обещает быть месяцем громких премьер

сегодня, 16:55
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Кунец Дарья

Август уже не за горами, и стриминговые гиганты подготовили насыщенную программу премьер для последнего месяца лета. После скучного июля, август обещает стать настоящим спасением для всех любителей сериалов.

Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024

Новинки сериалов 2024 лето

Рассказываем, про пять сериалов августа, которые стоит посмотреть:


Академия Амбрелла, 4-й сезон

Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024 - фото 2

Выходит на Netflix 8 августа

Каждый новый сезон этого уникального супергеройского шоу вызывает восторг у поклонников жанра. "Академия Амбрелла" за три сезона зарекомендовала себя как достойная альтернатива "Пацанам", привлекая зрителей глубоким сюжетом вместо дешёвых провокаций. Детали четвёртого сезона пока держатся в секрете, но можно быть уверенным в возвращении Эллиота Пейджа и Тома Хоппера.


Плохая обезьяна, 1-й сезон

Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024 - фото 3

Выходит на Apple TV+ 14 августа

После спорного второго сезона "Настоящего детектива" Винс Вон снова возвращается на телеэкраны. В "Плохой обезьяне" он сыграет ресторанного инспектора Эндрю, которому придётся вспомнить своё полицейское прошлое после того, как туристы находят отрубленную руку. Компанию Вону составят Мишель Монахан и Джоди Тёрнер-Смит. Этот комедийный детектив может стать тем самым проектом, который вернёт Вона в топ.


Убийства в одном здании, 4-й сезон

Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024 - фото 4

Выходит на Hulu 28 августа

Ироничный детектив о троице фанатов тру-крайм подкастов, расследующих преступления в роскошном нью-йоркском здании, уже три сезона подряд удерживает высокие рейтинги. Четвёртый сезон обещает быть не менее захватывающим с возвращением Стива Мартина, Мартина Шорта, Селены Гомес и Мэрил Стрип. В эпизодах появятся Юджин Леви, Кумэйл Нанджиани, Зак Галифианакис и Мелисса МакКарти.


Властелин колец: Кольца власти, 2-й сезон

Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024 - фото 5

Выходит на Prime Video 29 августа

После неоднозначного первого сезона создатели "Колец власти" пересмотрели свой подход к продолжению культовой франшизы. Prime Video надеется исправить ошибки и завоевать симпатии зрителей, иначе поклонники Толкина могут окончательно отвернуться от этого проекта. Но учитывая масштаб и бюджет сериала, его стоит посмотреть даже тем, кто не может отличить хоббитов от орков.


Хаос, 1-й сезон

Бери на заметку: 5 новых сериалов, которые стоит посмотреть в августе 2024 - фото 6

Выходит на Netflix 29 августа

Чарли Ковелл, сценарист "Отбросов" и "Конца ***го мира", возвращается с новым проектом. "Хаос" рассказывает о трёх обычных людях, которые обнаруживают, что среди их родственников есть настоящие греческие боги. Это чёрная комедия, и зная Ковелл, зрители могут ожидать острых шуток на запретные темы. Джефф Голдблюм сыграет Зевса, а Дэвид Тьюлис — Аида.



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