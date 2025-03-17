Бенедикт Камбербетч назвал условие возвращения в сериал "Шерлок": это не деньги

Фанаты британского сериала "Шерлок" более восьми лет ждут продолжения культовой истории. Однако главный исполнитель роли детектива Бенедикт Камбербетч дал четко понять, что возвращение возможно только при определенном условии.

Бенедикт Камбербетч может снова сыграть Шерлока. Фото из открытых источников

Слухи о продолжении Шерлока появлялись неоднократно, однако с 2017 года сериал оставался в замороженном состоянии. Несмотря интерес поклонников, ни официального подтверждения о начале работы, ни заявлений о полном закрытии проекта не было. Ранее соавтор сериала Стивен Моффат и исполнитель роли доктора Ватсона Мартин Фриман говорили, что не прочь вернуться к работе. Камбербетч также не исключает такой возможности, однако он выдвинул новое требование к сценарию.

В интервью Variety, на вопрос о том, насколько много денег нужно, чтобы Камбербетч вернулся к этой роли, он ответил, что дело не в гонорарах. Актер пояснил, что согласится на съемки 5-го сезона сериала "Шерлок" только в том случае, если сценарий будет полностью готов еще до старта производства.

"Вы покидаете проект, желая большего. Всегда хочется вернуться, но это должна быть отличная версия того, чего мы уже достигли", — сказал Камбербетч.

Ранее сценарии предыдущих сезонов "Шерлока" писались и часто дорабатывались уже во время съемок, что меняло всю историю легендарного детектива в процессе работы. Теперь Камбербетч считает, что возвращение к культовой роли имеет смысл только в случае безупречно прописанной истории.

Хотя Камбербетч выразил желание снова сыграть Шерлока Холмса, это решение зависит не только от него. Как известно, сам Камбербетч, Мартин Фриман и Стивен Моффат заняты разными проектами в Голливуде, поэтому воскресить проект в ближайшее время будет сложно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых ожидаемых сериалах 2025 года.

Также "Комментарии" писали о ТОП 10 самых высокооплачиваемых актеров мира.