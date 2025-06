Арнольд Шварценеггер раскрывает свой величайший гонорар в кино: неожиданный фильм

Высочайший актерский доход Арнольда Шварценеггера связан не с культовыми боевиками, а с неожиданной комедийной ролью. Легенда Голливуда рассказал, что больше всего заработал не на "Терминаторе" или "Командос", а на комедии "Близнецы" 1988 года.

Арнольд Шварценеггер. Фото из открытых источников

Арнольд Шварценеггер в эфире шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" рассказал, что больше всего денег в кино получил благодаря фильму "Близнецы".

"Это были "Близнецы", потому что мы не получали ни гонорара, ни зарплаты. Но мы получили часть прибыли с проката. И это было фантастически. Мы просто выиграли банк с этим. Это больше, чем в любом фильме, в котором я когда-нибудь снимался", — сказал Шварценеггер.

Шварценеггер не назвал точную сумму, полученную от фильма, однако подтвердил, что заработал более 40 млн долларов. При том что фильм был относительно малобюджетным проектом по меркам Голливуда с бюджетом всего в 15 млн долларов.

"Близнецы" — это комедия об экспериментальном разделении эмбриона, которое приводит к рождению двух совершенно разных братьев. Арнольд сыграл идеально воспитанного, физически совершенного Джулиуса, а его братом оказался невысокий и циничный Винсент в исполнении Дэнни ДеВито. Лента собрала более 200 миллионов долларов в мировом прокате, что превратило отсутствие фиксированного гонорара в одну из самых выгодных сделок его карьеры.

Во время разговора актер также вспомнил о невыполнимом продолжении фильма, которое должно было получить название "Тройня". В этом проекте к дуэту Шварценеггера и ДеВито должен был присоединиться Эдди Мерфи. Но проект остановился из-за смерти режиссера Айвана Райтмана.

