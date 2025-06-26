Арнольд Шварценеггер раскрывает свой величайший гонорар в кино: неожиданный фильм

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Slava Kot
Высочайший актерский доход Арнольда Шварценеггера связан не с культовыми боевиками, а с неожиданной комедийной ролью. Легенда Голливуда рассказал, что больше всего заработал не на "Терминаторе" или "Командос", а на комедии "Близнецы" 1988 года.
Арнольд Шварценеггер. Фото из открытых источников
Арнольд Шварценеггер в эфире шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" рассказал, что больше всего денег в кино получил благодаря фильму "Близнецы".
Шварценеггер не назвал точную сумму, полученную от фильма, однако подтвердил, что заработал более 40 млн долларов. При том что фильм был относительно малобюджетным проектом по меркам Голливуда с бюджетом всего в 15 млн долларов.
"Близнецы" — это комедия об экспериментальном разделении эмбриона, которое приводит к рождению двух совершенно разных братьев. Арнольд сыграл идеально воспитанного, физически совершенного Джулиуса, а его братом оказался невысокий и циничный Винсент в исполнении Дэнни ДеВито. Лента собрала более 200 миллионов долларов в мировом прокате, что превратило отсутствие фиксированного гонорара в одну из самых выгодных сделок его карьеры.
Во время разговора актер также вспомнил о невыполнимом продолжении фильма, которое должно было получить название "Тройня". В этом проекте к дуэту Шварценеггера и ДеВито должен был присоединиться Эдди Мерфи. Но проект остановился из-за смерти режиссера Айвана Райтмана.
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