"Андор", "Последние из нас" и "Доктор Кто": 6 главных сериалов апреля

Апрель обещает стать настоящим праздником для фанатов сериалов. Новый сезон "Последних из нас", продолжение "Андорра" и очередной эксперимент от создателей "Черного зеркала" – это лишь часть историй, которые ожидают зрителей. Кроме возвращения хитовых шоу, нас ждут и новые проекты, которые могут стать открытием года. Портал "Комментарии" подготовил подборку интересных сериалов, которые выйдут в апреле.

Кадр из сериала "Последние из нас"

Пульс

— Премьера: 3 апреля

— Платформа: Netflix

Netflix продолжает исследовать жанр медицинских драм, на этот раз предлагая 10-серийный сериал "Пульс". События разворачиваются в травматологическом центре Майами, который готовится к приходу разрушительного урагана. Но стихия не единственная ожидающая их угроза. Врачам придется бороться не только за жизни пациентов, но и с собственными трагедиями. Проект создан Карлтоном Кьюзом, работавшим над сериалом "Потерянные" и Зои Робин, которая была сценаристкой "Праведницы". Так что ожидать стоит не только напряженных медицинских случаев, но и интригующих сюжетных поворотов и тайных романов.

Умереть ради секса

— Премьера: 4 апреля

— Платформа: Hulu

Этот мини-сериал основан на реальной истории, ставшей основой популярного подкаста Wondery. В центре сюжета – женщина, которую играет Мишель Уильямс, после диагноза рака молочной железы на последней стадии решает кардинально изменить жизнь. Она покидает мужчину после 15 лет брака и начинает исследовать свою сексуальность вместе с лучшей подругой. Режиссером сериала стала Лесли Гедленд, а актерский состав помимо Уильямс включает Джея Дюпласса, Дженни Слейт, Сисси Спейсек и Роба Дилейни.

Черное зеркало (7 сезон)

— Премьера: 10 апреля

— Платформа: Netflix

Очередной сезон культовой антологии Чарли Брукера продолжит исследовать темную сторону технологий. Главным событием станет возвращение сюжета легендарного эпизода USS Callister. Среди звезд нового сезона "Черного зеркала" — Пол Джаматти, Аквафина, Трейси Эллис Росс, Эмма Коррин и Питер Капальди.

Доктор Кто (2 сезон)

- Премьера: 12 апреля

— Платформа: Disney

Легендарный научно-фантастический сериал возвращается с новыми похождениями. Шути Гатва в роли Доктора и Милли Гибсон в роли его спутницы отправятся в увлекательное путешествие, пытаясь вернуть Белинду Чандру на Землю. Но по пути их будут ждать не только временные парадоксы, но и новые опасности, которые могут изменить всю историю Вселенной.

Последние из нас (2 сезон)

— Премьера: 13 апреля

— Платформа: HBO Max

Одна из самых ожидаемых премьер года. Сериал "Последние из нас" возвращается после успеха первого сезона, получившего восемь премий "Эмми". Действие будет разворачиваться пять лет спустя после событий первого сезона и будет базироваться на сюжете второй части игры The Last of Us. В свои роли возвращаются Педро Паскаль, Белла Рэмси и Габриэль Луна, а среди новых лиц – Кейтлин Девер в роли Эбби и Джеффри Райт в роли Исаака.

Андор (2 сезон)

— Премьера: 22 апреля

— Платформа: Disney

Если вы искали серьезную и атмосферную историю в мире "Звездных войн", то "Андор" – именно то, что нужно. Первый сезон доказал, что франшиза может быть взрослой и глубокой, и второй обещает продолжить этот курс. Диего Луна возвращается в роли Кассиана Андора, а к актерскому составу также присоединились Форест Витакер, Бен Мендельсон и Алан Тудик. Этот сезон станет финальным, так что нас ждет кульминация истории, ведущая прямо к событиям фильма "Бунтарь Один".

