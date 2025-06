Актриса раскрыла подробности сюжета третьего сезона "Последние из нас"

Фанаты сериала "Последние из нас" от HBO получили новые подсказки по сюжету третьего сезона. Актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая терапевтку Гейл во втором сезоне намекнула, что следующая часть сериала будет сосредоточена на истории Эбби – бойчине фронта освобождения Вашингтона.

Эбби из сериала "Последние из нас" будет главной героиней 3 сезона. Фото: HBO

Кэтрин О'Хара во время интервью Variety получила вопрос, вернется ли она к роли Гейл в третьем сезоне сериала "Последние из нас".

"Я не знаю. Крэйг Мэйзин (шоураннер сериала) точно сказал, что не в следующем сезоне. Это история Эбби. Возможно. Но я думаю, что это было сделано для того, чтобы помочь Джоэлу и Элли" — ответила О'Хара.

Эта фраза сразу привлекла внимание поклонников, поскольку указывает на изменение фокуса в третьем сезоне. Если история действительно сосредоточится на Эбби, это будет соответствовать сюжету игры The Last of Us: Part II, где игроки внезапно переходят от точки зрения Элли к перспективе Эбби, радикально изменяющей восприятие событий.

Во второй части игры The Last of Us: Part II игроки проживают три дня в Сиэтле со стороны Элли, и лишь впоследствии эти события повторяются с точки зрения Эбби. Таким образом, третий сезон сериала "Последние из нас" может быть сосредоточен на психологическом портрете Эбби, раскрывая ее мотивы, в том числе причины убийства Джоэла. Если сериал останется верен игре, зрителей ждет сложная и эмоционально насыщенная история о морали, мести и прощении.

Хотя HBO официально заказал третий сезон, шоураннер Крейг Мэйзин уже намекнул, что для полного перенесения сюжета второй игры может потребоваться еще один сезон. Это означает, что историю Эбби, вероятно, покажут в полном объеме именно в третьем сезоне, а дальнейшая судьба Элли будет раскрыта позже.

Премьера третьего сезона "Последние из нас" ожидается в конце 2026 или начале 2027 года.

