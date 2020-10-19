В мире набирают популярность "голые" бикини

Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу совместно с брендом одежды Boohoo x Hembrows представила новую коллекцию бикини. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.

Новая модель купальников оформлена прозрачными вставками и силиконовыми браслетами. Отмечается, что упомянутый купальник доступен на сайте интернет-магазина Boohoo в двух цветах: черном и лиловом. Его стоимость с учетом скидки составляет 10 долларов

Поклонники Хемброу сразу же завалили комплиментами австралийку. По их мнению, это новое веяние в моде и в скором времени у каждой девушки будет данный предмет одежды.





Как ранее сообщали "Комментарии", Белла Хадид похвасталась идеальными формами в бикини.

Известно, что сейчас знаменитость отдыхает на берегу океана, где и отпраздновала свой день рождения. Белла не упускает возможности похвастаться своей стройной и подтянутой фигурой, поэтому порадовала поклонников серией снимков, на которых позирует прямо в океане. Модель выбрала для фотосессии откровенный яркий купальник, с помощью которого удачно подчеркнула свою упругую грудь и ягодицы.



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