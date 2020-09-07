Украинский дизайнер рассказал об основных модных тенденциях этой осени

О главных трендах моды осени-зимы 2020-2021 рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан. Об этом пишет Укринформ.



Что касается цветовой гаммы в этом сезоне -трендовым цветом станет classic blue - синий, а также все его оттенки. Не менее популярным будет фисташковый.

Источник: milanstyleguide.com

"Вообще, все коллекции сезона осень-зима 20/21 будут такие ... немножко пыльные. Цветовая гамма будет не яркой и сочной, а немножко присыпанный пеплом, скажем так", - рассказывает дизайнер.

Весенне-летний комбинезон уступит осеннему тренду: пальто-тренч и пальто без пуговиц с подчеркнутыми линиями. Мода oversize и альтернативные модные стили такие как "клошар", или безобразная обувь останется в прошлом сезоне, дав дорогу деталям, которые подчеркнут женственность.

"Наконец у женщин будет видно их формы, а не как раньше - человек идет, и непонятно - то ли женщина, то ли мужчина - в одежде oversize, в каких-то уродливых кроссовках, которые выглядят большими пять размеров. Сейчас вступает в моду ретро 80-70 годов. В моду, например, вошли кроссовки, которые носили в 80-х. Компания Gucci и многие массмаркет-бренды, такие как Zara, H & M, Massimo Dutti, подхватили этот тренд. Поэтому сейчас в моде будет одежда прежде всего очень удобная, в том числе и в моей коллекции. Если это жакет, то из стрейчевой ткани, на запах. Чтобы его могла надеть женщина с любой фигурой", - рассказал он.

По словам Андре, следующие несколько лет лидерами трендов останутся маски и перчатки - "мы от этого никуда не денемся, должны привыкнуть, что ближайшие несколько лет они точно будут с нами". Так, по мнению дизайнера, маску надо иметь в нескольких цветах - не только черную и бежевую, но, допустим, и красную под платье, или другого цвета под любой принт.

Новую роль теперь будут играть высокие воротники в свитерах - в них тепло и уютно в морозы на улице, иногда они могут быть и капюшоном. А при входе в, например, магазина могут быть натянуты на лицо в качестве маски.

Также украинский дизайнер отмечает, что глобальный тренд, которого придерживаются все до единого глянцевые издания в этом удивительном году - это не загрязнять окружающую среду. Экокожа с банановой кожуры, нити из переработанных пластиковых бутылок, и кроссовки в стиле 80-х - главные тренды осенне-зимнего "пислякарантинного" сезона.

Ранее "Комментарии" писали о том, что новая мужская мода покоряет мир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!