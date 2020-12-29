kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

27002.58

ETH/USD

734.36

LTC/USD

129.12

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана
commentss НОВОСТИ Все новости

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана

Дизайнер назвал главные праздничные антитренды этого года

сегодня, 14:09
Автор:

Любовь Блажко

Украинский дизайнер Андре Тан не перестает делиться с обществом профессиональными секретами и модными лайфхаками. Так, на этот раз он перечислил пять праздничных образов, которые лучше не надевать на Новый год. 

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана

Андре Тан. Фото: tsn.ua

Мини платье

Короткая обтягивающая юбка, которая будет сковывать каждое лишнее движение, точно не является лучшим вариантом для праздничного образа. По словам специалиста, если вы хотите быть в новогоднюю ночь на высоте и чувствовать себя максимально уверенно, то стоит отдать предпочтение манящим моделям. 

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана - фото 2

"Нарядненькая" блузка

Строгие черные брюки и "нарядненькая блузка" однозначно привлекут к себе внимание, но в плохом смысле этого слова. Лучше скомбинировать свой образ так, чтобы сделать акцент не на "нарядненькой блузке", а на стильном пиджаке. 

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана - фото 3

Образ индийской женщины

Не забывайте о правиле трех украшений. Оно гласит: главное – не перебарщивать с деталями. Здесь важно понимать, что украшения – это дополнение образа, а не наоборот. 

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана - фото 4

"Голое" платье

Данная модель платьев точно не предназначена для того, чтобы выходить в свет. А если вам так сильно хочется чего-нибудь смелого и яркого в новогоднюю ночь, то лучше остановиться на прозрачных вставках, например, на руках.

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана - фото 5

Никакого креатива

Платье и пайетки принято считать классикой новогоднего образа. Поэтому появляется высокая вероятность того, чтобы половина ваших коллег тоже выберут нечто подобное. Эксперт советует в таком случае выбрать образ, который подчеркнет вашу индивидуальность. Например, комбинезон. 

ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 5 главных антитрендов 2020 года. Каждый сезон появляются новые тренды и те вещи, которые, казалось бы, должны быть на пике популярности еще несколько лет, очень быстро теряют свои позиции. Если вы хотите всегда быть на высоте, тогда ознакомьтесь с главными антитрендами 2020 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/lady/moda/shkola-stilya/prazdnichnye-antitrendy-andre-tan-nazval-5-veschey-kotoryy-ne-nuzhno-nadevat-na-novyy-god-1691758.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ