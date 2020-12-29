ТОП-5 вещей, которые лучше не надевать на Новый год: советы Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан не перестает делиться с обществом профессиональными секретами и модными лайфхаками. Так, на этот раз он перечислил пять праздничных образов, которые лучше не надевать на Новый год.

Андре Тан. Фото: tsn.ua

Мини платье

Короткая обтягивающая юбка, которая будет сковывать каждое лишнее движение, точно не является лучшим вариантом для праздничного образа. По словам специалиста, если вы хотите быть в новогоднюю ночь на высоте и чувствовать себя максимально уверенно, то стоит отдать предпочтение манящим моделям.





"Нарядненькая" блузка

Строгие черные брюки и "нарядненькая блузка" однозначно привлекут к себе внимание, но в плохом смысле этого слова. Лучше скомбинировать свой образ так, чтобы сделать акцент не на "нарядненькой блузке", а на стильном пиджаке.





Образ индийской женщины

Не забывайте о правиле трех украшений. Оно гласит: главное – не перебарщивать с деталями. Здесь важно понимать, что украшения – это дополнение образа, а не наоборот.





"Голое" платье

Данная модель платьев точно не предназначена для того, чтобы выходить в свет. А если вам так сильно хочется чего-нибудь смелого и яркого в новогоднюю ночь, то лучше остановиться на прозрачных вставках, например, на руках.





Никакого креатива

Платье и пайетки принято считать классикой новогоднего образа. Поэтому появляется высокая вероятность того, чтобы половина ваших коллег тоже выберут нечто подобное. Эксперт советует в таком случае выбрать образ, который подчеркнет вашу индивидуальность. Например, комбинезон.





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