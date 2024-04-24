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Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор

Список из самых дорогих когда-либо созданных женских туфель

24 апреля 2024, 19:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире моды, где роскошь и эксклюзивность играют ключевую роль, особое место занимают женские туфли. Среди бесконечного многообразия брендов и моделей есть те, которые выделяются не только уникальным дизайном, но и невероятно высокой стоимостью. В этом обзоре мы рассмотрим пять самых дорогих пар женских туфель в мире, которые стали символом статуса и изысканности.

5. Стюарт Вайцман "Marilyn Monroe Shoes" — $1 миллион

Туфли, созданные Стюартом Вайцманом и названные в честь знаменитой актрисы Мэрилин Монро, были проданы за $1 миллион. Особенностью данной пары являются кристаллы, которые когда-то украшали серьги самой Монро. Туфли были представлены на аукционе и приобретены коллекционером, желающим добавить каплю звездного шика в свою коллекцию.

Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор

Самые дорогие женские туфли

Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор - фото 2

4. Стюарт Вайцман "Platinum Guild" — $1,09 миллиона

Эта модель отличается элегантностью и роскошью, будучи полностью выполненной из платины и украшенной 464 редкостными бриллиантами. Несмотря на свою стоимость, туфли также предлагают удобство и практичность, поскольку драгоценные камни можно снять и использовать в качестве украшений.

Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор - фото 3

3. Стюарт Вайцман "Ruby Slippers" — $1,6 миллиона

Вдохновленные знаменитыми рубиновыми туфельками Дороти из фильма "Волшебник страны Оз", эти туфли украшены 642 ограненными рубинами общим весом 123,33 карата. Туфли были выполнены на заказ и предназначены для самых торжественных мероприятий.

Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор - фото 4

2. Стюарт Вайцман "Cinderella Slippers" — $2 миллиона

Изысканные туфли, созданные Стюартом Вайцманом для современных Золушек, украшены 565 бриллиантами, установленными на платиновой основе. Они идеально подходят для красной дорожки и других важных мероприятий, где необходимо выглядеть великолепно.

Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор - фото 5

1. Дебби Уингем "High Heels" — $15,1 миллиона

Британская дизайнер Дебби Уингем создала самые дорогие в мире женские туфли, стоимость которых достигает $15,1 миллиона. Эта уникальная пара украшена редчайшими камнями: белыми бриллиантами, розовыми бриллиантами и редкими синими бриллиантами. Туфли выполнены вручную из золота 24 карата и предназначены для самых эксклюзивных и необычных коллекций.

Топ-5 самых дорогих женских туфель в мире: эксклюзивный обзор - фото 6
Самые дорогие женские туфли в мире — это не просто обувь, это произведения искусства, символизирующие сочетание роскоши, статуса и ремесленного мастерства. Каждая пара в этом списке отражает высочайшее качество материалов и внимание к деталям, делая их желанным приобретением для коллекционеров и знатоков высокой моды.



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