Стиль Old Money: как носить и собрать образ

Стиль Old Money, или "старые деньги", олицетворяет элегантность, сдержанность и классическую роскошь. Этот стиль ассоциируется с аристократией и семьями, которые веками накапливали богатство и традиции. Основные черты стиля Old Money включают в себя качественные материалы, классический крой и отсутствие ярких брендов и логотипов.



Как собрать капсулу в стиле Old Money

Портал "Комментарии" рассказывает об особенностях стиля, как носить и собрать гардероб в стиле Old Money.





В чем особенность стиля Old Money

Рассмотрим основные приметы стиля. Сюда входят:

Классические силуэты. Платья, костюмы и пальто с простым, но элегантным кроем. Никаких экстремальных или модных линий – только вечная классика.

Качественные материалы. Шерсть, кашемир, шелк и хлопок – материалы высокого качества, которые выдержат проверку временем.

Нейтральная палитра. Основные цвета – белый, черный, темно-синий, серый и бежевый. Иногда добавляются глубокие, богатые оттенки, такие как бордовый или изумрудно-зеленый.

Минимум логотипов. Предпочтение отдается брендам, известным своим качеством, а не громкими логотипами.

Аксессуары. Изящные, но неброские украшения, классические сумки и качественная обувь. Наручные часы – часто винтажные или от известных часовых брендов.





Как собрать образ в стиле Old Money

Основа гардероба

Классический тренч — идеальный для межсезонья. Выбирайте нейтральные цвета.

Кашемировый свитер — теплый и уютный, но в то же время роскошный.

Белая рубашка — базовый элемент гардероба, который можно сочетать с чем угодно.

Брюки и джинсы классического кроя — избегайте рваных или сильно облегающих моделей.

Обувь

Лоферы или оксфорды — классические модели обуви из кожи или замши.

Балетки или мокасины — для более повседневного образа, выбирайте модели без лишних украшений.

Аксессуары

Кожаные сумки — простого, но элегантного дизайна.

Классические часы — без лишних украшений и дополнительных функций.

Шарфы и платки — из шелка или кашемира, в нейтральных или пастельных тонах.

Верхняя одежда

Классическое пальто — длинное пальто прямого кроя в нейтральных оттенках.

Куртка-блейзер — для более повседневного образа, подходит как для работы, так и для прогулок.

Ювелирные изделия

Жемчуг — серьги или ожерелье из жемчуга подчеркивают элегантность.

Золотые или серебряные украшения — тонкие кольца, браслеты или цепочки.





Как носить стиль Old Money

Старайтесь избегать ярких и кричащих вещей. Стиль Old Money – это, прежде всего, уверенность в своем выборе и умение подчеркивать свои достоинства с помощью классики. Вместо того чтобы покупать много недорогих вещей, инвестируйте в качественные предметы гардероба, которые будут служить вам долгие годы. Не бойтесь сочетать классические элементы гардероба с современными деталями. Например, классическое пальто можно носить с актуальными аксессуарами. Макияж и прическа должны быть сдержанными и естественными. Естественные оттенки и аккуратные укладки подчеркивают общий стиль.





Примеры образов в стиле Old Moneу для работы,

вечернего выхода или на каждый день

Для работы: белая рубашка, темно-синие брюки классического кроя, кашемировый свитер на плечах и лоферы.

Для повседневной жизни: тренч, джинсы прямого кроя, белая футболка, мокасины и кожаная сумка.

Для вечернего выхода: платье-футляр темного цвета, жемчужные серьги, классические туфли и клатч.

Следуя этим советам, вы сможете создать элегантный и утонченный образ в стиле Old Money, который подчеркнет вашу индивидуальность и утонченность.