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Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность

Некоторые старые вещи могут снова стать актуальными

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Все ми знаем, что мода циклична и это касается не только предметов гардероба, но и аксессуаров, интерьера и даже техники. Представляем вам список вещей, которые, казалось бы, давно забыты, но внезапно получили "второе дыхание" и стали популярны. 

Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность

какие забытые вещи снова вернулись в моду / фото: club.dns

Фотокамеры с печатью фото

Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность - фото 2

Несмотря на то, что сейчас люди помешаны на смартфонах, которые делают фотографии лучше, чем зеркальные фотоаппаратами, мода на Polaroid все же осталась и они набирают все большую популярность. Такие фотокамеры стали частью новой субкультуры VSCO Girl. В связи с таким бумом, многие производители поспешили выпустить собственные камеры с моментальной печатью.

Виниловые проигрыватели

Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность - фото 3

Фанаты музыки 40-х годов знают толк в виниловых пластинках. Сегодня винил — это показатель хорошего музыкального вкуса. Они пережили эпоху кассет и компакт-дисков, и не потеряли свою популярность среди настоящих ценителей музыки.   

Макраме

Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность - фото 4

Техника узелкового плетения стала очень популярной в 70-е годы, но это искусство никогда не теряло своей популярности. Наряду с кашпо, панно, занавесками и гамаками можно с помощью этой техники создавать прекрасные образы в одежде. И все это отлично впишется в стиль бохо, который пользуется большим успехом. 

Перстни-печатки

Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность - фото 5

В последние сезоны в моду вернулись массивные мужские и женские перстни. Сейчас ювелирные дома выпускают свои коллекции крупных колец, а знаменитости надевают их на красные дорожки. 

Посткроссинг

Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность - фото 6

Это движение, созданное для возможности получения открыток со всего мира, которое началось еще в XIX веке и обрело популярность в наши дни. Люди обмениваются открытками с незнакомцами из разных стран и собирают коллекции почтовых карточек. Кто-то покупает их в магазинах, а кто-то разрабатывает свой дизайн и печатает в типографии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мы используем совсем не так, как было задумано авторами. 


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Источник: https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/11-veschej-kotorye-vernulis-iz-proshlogo-i-neozhidanno-stali-populyarnymi-2507754/
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