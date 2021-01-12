Пять забытых вещей, которые снова обретают популярность

Все ми знаем, что мода циклична и это касается не только предметов гардероба, но и аксессуаров, интерьера и даже техники. Представляем вам список вещей, которые, казалось бы, давно забыты, но внезапно получили "второе дыхание" и стали популярны.

какие забытые вещи снова вернулись в моду / фото: club.dns

Фотокамеры с печатью фото





Несмотря на то, что сейчас люди помешаны на смартфонах, которые делают фотографии лучше, чем зеркальные фотоаппаратами, мода на Polaroid все же осталась и они набирают все большую популярность. Такие фотокамеры стали частью новой субкультуры VSCO Girl. В связи с таким бумом, многие производители поспешили выпустить собственные камеры с моментальной печатью.

Виниловые проигрыватели





Фанаты музыки 40-х годов знают толк в виниловых пластинках. Сегодня винил — это показатель хорошего музыкального вкуса. Они пережили эпоху кассет и компакт-дисков, и не потеряли свою популярность среди настоящих ценителей музыки.

Макраме





Техника узелкового плетения стала очень популярной в 70-е годы, но это искусство никогда не теряло своей популярности. Наряду с кашпо, панно, занавесками и гамаками можно с помощью этой техники создавать прекрасные образы в одежде. И все это отлично впишется в стиль бохо, который пользуется большим успехом.

Перстни-печатки





В последние сезоны в моду вернулись массивные мужские и женские перстни. Сейчас ювелирные дома выпускают свои коллекции крупных колец, а знаменитости надевают их на красные дорожки.

Посткроссинг





Это движение, созданное для возможности получения открыток со всего мира, которое началось еще в XIX веке и обрело популярность в наши дни. Люди обмениваются открытками с незнакомцами из разных стран и собирают коллекции почтовых карточек. Кто-то покупает их в магазинах, а кто-то разрабатывает свой дизайн и печатает в типографии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи мы используем совсем не так, как было задумано авторами.

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