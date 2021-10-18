Проверено временем: какие вещи никогда не выйдут из моды

Как бы ни менялась мода, есть предметы гардероба, которые будут актуальны в любой сезон. Эксперты рассказали, какая одежда считается классикой для создания стильных образов.

Что никогда не выйдет из моды (фото из открытых источников)

Маленькое черное платье

У маленького черного платья есть несколько преимуществ. Во-первых, оно скрывает недостатки фигуры и подходит к любому оттенку кожи, а во-вторых, этот предмет гардероба легко комбинировать с разными вещами и аксессуарами, чтобы получить стильный образ.

Белая рубашка

Уже несколько десятилетий она не сходит с модных подиумов. Белая рубашка отлично подойдет, как для офиса, так и для прогулок с друзьями. Ее можно сочетать с юбками, шортами, брюками, подчеркивая образ различными аксессуарами и обувью.

Тренч

Еще одна классика, не подвластна времени. Эксперты говорят, что тренч — практичная, стильная и универсальная вещь. Этот плащ не только защитит в плохую погоду, но и станет украшением любой фигуры, умело скрывая ее недостатки.

Джинсы прямого кроя

Такие джинсы подойдут для разного типа фигуры и подчеркнут стильный образ в любой сезон и в любой год. А еще они универсальны и к ним очень легко подобрать верх.

Туфли-лодочки

Несмотря на то, что меняется высота каблука, цвет или элементы декора, туфли-лодочки продолжают быть в тренде. Лучше приобрести такую обувь черного или нюдового цвета, потому что они хорошо подойдут под любую одежду.

Напомним, почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее.

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