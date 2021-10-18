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Проверено временем: какие вещи никогда не выйдут из моды

Опубликован список вещей, которые никогда не выйдут из моды, потому что они уже давно стали классикой

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Как бы ни менялась мода, есть предметы гардероба, которые будут актуальны в любой сезон. Эксперты рассказали, какая одежда считается классикой для создания стильных образов.

Проверено временем: какие вещи никогда не выйдут из моды

Что никогда не выйдет из моды (фото из открытых источников)

Маленькое черное платье

У маленького черного платья есть несколько преимуществ. Во-первых, оно скрывает недостатки фигуры и подходит к любому оттенку кожи, а во-вторых, этот предмет гардероба легко комбинировать с разными вещами и аксессуарами, чтобы получить стильный образ. 

Белая рубашка

Уже несколько десятилетий она не сходит с модных подиумов. Белая рубашка отлично подойдет, как для офиса, так и для прогулок с друзьями. Ее можно сочетать с юбками, шортами, брюками, подчеркивая образ различными аксессуарами и обувью.

Тренч

Еще одна классика, не подвластна времени. Эксперты говорят, что тренч — практичная, стильная и универсальная вещь. Этот плащ не только защитит в плохую погоду, но и станет украшением любой фигуры, умело скрывая ее недостатки.

Джинсы прямого кроя

Такие джинсы подойдут для разного типа фигуры и подчеркнут стильный образ в любой сезон и в любой год. А еще они универсальны и к ним очень легко подобрать верх.

Туфли-лодочки

Несмотря на то, что меняется высота каблука, цвет или элементы декора, туфли-лодочки продолжают быть в тренде. Лучше приобрести такую обувь черного или нюдового цвета, потому что они хорошо подойдут под любую одежду.

Напомним, почему всегда нужно стирать новую одежду перед тем, как надеть ее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие маленькие хитрости помогут правильно ухаживать за любимыми вещами.


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Источник: https://elle.ua/moda/trendy/5-veshchey-kotorie-nikogda-ne-viydut-iz-modi/
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