Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, сколько заплатили за одежду. Блогер Николас Карма встретил пару во Львове и поинтересовался, сколько стоит их одежда.

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Экс-министр иностранных дел рассказал, что приобрел джинсы за 5 тыс. грн, обувь – за 8 тыс. грн, а свитшот коллаборации Staff x Курган и Агрегат обошелся дипломату в 1100 грн.

Стоимость сумки-шопера соучредительницы издательства "Книголав" Светланы Павелецкой — 40 тыс. грн.

Возлюбленная Дмитрия Кулебы также носит кардиган от Кати Сильченко. Сообщила, что его подарили. Стоимость такого кардигана 635 дол. А обувь Prada стоит 1500 дол.

Кулеба заверил: все налоги уплачены, а доходы задекларированы.

Бывший чиновник также согласился вместе с Николасом Кармой уехать в деревню, откуда он родом.

Отметим, что, по данным СМИ, Светлана Павелецкая вместе с партнершами решила вести в Киеве необычный бизнес. В сети есть анонсы об открытии "самого осознанного магазина интимных товаров, заботящегося о вашем сексуальном здоровье", пишет издание "Главком".

Напомним, что народная депутат Украины Марьяна Безугла, как писал портал "Комментарии", рассказала о вариантах завершения войны.

Когда кто-то призывает прекратить войну, обращаясь к политической воле в Украине, советую поехать к Путину и спросить у него, не теряя энтузиазма. Как бы ни хотелось справедливости, ее не существует, и ключ от мира лежит не у нас. Никакого мира это просто реальность. Это война на истощение, на полное. Она завершится либо распадом государства, либо победой. Все”, — отметила Безуглая.

Нардепка посоветовала всем это осознать и искать свой путь.