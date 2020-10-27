Невероятная роскошь: ювелир создал кольцо с рекордным количеством бриллиантов (фото)

На подобный творческий эксперимент ювелира вдохновил редкий цветок, который растет в Гималаях, и также обладает целебными свойствами. Так, автор уникальной работы решил воссоздать это творение природы, изобразив его в золоте и множестве бриллиантов. Об этом пишет издание lux.

Ювелир создал кольцо с рекордным количеством бриллиантов. Фото: unsplash

Известно, что в августе 2019 индийский ювелир сделал украшение, которое инкрустировал 7801 бриллиантом и назвал "Святое оружие бога Брахмы". Объемный цветок на дорогом изделии имеет шесть слоев, а каждый его лепесток автор украсил дорогими камнями, которые можно увидеть с обеих сторон.

Специалистам понадобился целый год для того, чтобы удостовериться в подлинности всех бриллиантов. После чего они сразу же зарегистрировали драгоценность в Книге рекордов Гиннеса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно чистить ювелирные украшения. Если драгоценности потеряли свой прежний блеск и красоту, тогда стоит их почистить, но делать это необходимо очень аккуратно. Самый эффективный и легкий метод — это вода и обычное мыло. Положите украшения в миску с теплой водой и мылом, чтобы случайно не уронить их в раковину, возьмите мягкую старую зубную щетку и аккуратно прочистите все уголки. Затем сполосните чистой водой и оставьте сохнуть. Раз в полгода можно прибегать к профессиональной чистке у мастера.



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