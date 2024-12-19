Не надевайте эти вещи на Новый год 2025: рискуете навлечь неудачи

Празднование Нового года – не только возможность собраться за праздничным столом, но и возможность задать тон следующим двенадцати месяцам. Именно поэтому выбор одежды на эту ночь имеет не только эстетическое, но и символическое значение. Астрологи советуют избегать определенных вещей, ведь они могут нести негативную энергетику или просто противоречить энергетике года Деревянного Дракона.

Наряды на Новый год 2025: что не стоит надевать

По восточному календарю 2025 год пройдет под знаком Деревянного Дракона. Этот символ символизирует силу, уверенность и гармонию. Дерево как элемент ассоциируется с ростом, стабильностью и природной красотой. Одежда, не соответствующая этой символике, может "выбиваться" из гармонии года, что считается нежелательной для привлечения удачи.

Что не стоит одевать?

Одежда с металлическим блеском или декором

Хотя металлические цвета часто ассоциируются с праздниками, в 2025 году их лучше избегать. Металл конфликтует с элементом дерева, что может символически "гасить" его энергию. Выберите что-нибудь более естественное, например, теплые зеленые или коричневые оттенки. Черный цвет

Во многих культурах черный ассоциируется с завершением и прощанием. Для новогодней ночи это не самый лучший выбор, ведь он не несет в себе энергетики обновления и позитива. Вместо черного отдайте предпочтение глубоким синим или бордовым тонам. Наряды из искусственных материалов

Деревянный дракон "любит" все натуральное. Синтетические ткани могут вызвать дискомфорт и создать ощущение искусственности. Выберите вещи из натуральной шерсти, шелка или хлопка, которые придадут образу естественности.

Чтобы гармонично встретить год Деревянного Дракона, выбирайте одежду в тёплых зеленых, коричневых или пастельных тонах. Натуральные ткани, простые линии и минималистичный декор – вот ваши союзники. Если вы хотите добавить яркость, используйте аксессуары золотого или красного цвета.