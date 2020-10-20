Максимально необычно: дизайнер создает кроссовки Nike на каблуке (фото)

Дизайнер румынского происхождения Анкута Сарка решила весьма креативным способом преобразить старые кроссовки Nike. Ей в голову пришла идея, что спортивная обувь будет смотреться гораздо лучше на каблуке, передает издание lux.

Дизайнер создает кроссовки Nike на каблуке. Фото: unsplash

Анкута презентовала необычную коллекцию осень-зима — 2020/2021, в которой представлены авторские модели. На фотографиях можно увидеть туфли с открытой пяткой, бархатные фиолетовые или черные с гладкой, лакированной кожей. Но самое удивительное то, что это не только смелый эксперимент – обувь уже продается в лондонском универмаге Browns. И стоит креативная вещица всего 765 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, художник превратил логотипы популярных брендов в настоящее оружие. Автор использовал логотипы McDonald’s, Nike и Facebook, сделав из них настоящее оружие, с которым реально нужно быть предельно осторожным, потому что им можно пырнуть человека в живот, проломить череп и даже выбить зубы.

Известно, что Том родом с Нью-Йорка, и эта дебютная серия является только началом его творчества. В ближайшем будущем художник планирует расширить коллекцию своих изделий.



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