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Главная Новости Досуг мода Максимально необычно: дизайнер создает кроссовки Nike на каблуке (фото)
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Максимально необычно: дизайнер создает кроссовки Nike на каблуке (фото)

Одна пара обойдется покупателю в 765 долларов

сегодня, 17:33
Автор:

Любовь Блажко

Дизайнер румынского происхождения Анкута Сарка решила весьма креативным способом преобразить старые кроссовки Nike. Ей в голову пришла идея, что спортивная обувь будет смотреться гораздо лучше на каблуке, передает издание lux.

Максимально необычно: дизайнер создает кроссовки Nike на каблуке (фото)

Дизайнер создает кроссовки Nike на каблуке. Фото: unsplash

Анкута презентовала необычную коллекцию осень-зима — 2020/2021, в которой представлены авторские модели. На фотографиях можно увидеть туфли с открытой пяткой, бархатные фиолетовые или черные с гладкой, лакированной кожей. Но самое удивительное то, что это не только смелый эксперимент – обувь уже продается в лондонском универмаге Browns. И стоит креативная вещица всего 765 долларов. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, художник превратил логотипы популярных брендов в настоящее оружие. Автор использовал логотипы McDonald’s, Nike и Facebook, сделав из них настоящее оружие, с которым реально нужно быть предельно осторожным, потому что им можно пырнуть человека в живот, проломить череп и даже выбить зубы. 

Известно, что Том родом с Нью-Йорка, и эта дебютная серия является только началом его творчества. В ближайшем будущем художник планирует расширить коллекцию своих изделий. 


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