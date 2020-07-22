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Главная Новости Досуг мода Louis Vuitton выпустили украшения для наушников
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Louis Vuitton выпустили украшения для наушников

Украшения появятся в продаже до конца июля

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Louis Vuitton выпустили украшения для наушников

Известный французский дом моды Louis Vuitton решил порадовать покупателей необычной новинкой. Компания начала работать над аксессуарами для беспроводных наушников. Об этом говорится на официальном Instagram-аккаунте @supreme_leaks_news, который рассказывает о новинках модных брендов.

Известно, что съемные украшение выполнены из золота и украшены монограммой бренда. Также они дополнены тонкими цепочками с кулонами в виде логотипов компании. Фиксируются они на корпусе наушников, а вот в чехол, конечно же, не поместятся. И насколько удобно носить украшения, слушая музыку, пока неизвестно.

Необычная новинка от Louis Vuitton должна поступить в продажу уже в конце текущего месяца. Стоимость аксессуаров становит 350 долларов (около 10 тысяч гривен).


Напомним, что в начале 2020 года французский дом моды выпустил новые беспроводные наушники, доступные в пяти цветах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в апреле текущего года Louis Vuitton выпустил капсульную коллекцию, в которую вошли товары для дома, необходимы в условиях самоизоляции.


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