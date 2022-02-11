Коллекция кроссовок продается за рекордные 25 миллионов долларов: как выглядит "роскошная" обувь (ФОТО)

Аукционный дом Sotheby's продал 200 пар кроссовок, разработанных покойным Виргилом Абло, за "рекордные" общие 25,3 миллиона долларов, что в восемь раз превышает первоначальную отметку в 3 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.



Кроссовки изготовлены из телячьей кожи с монограммой Louis Vuitton - CNN.

Специальная коллекция кроссовок Louis Vuitton и Nike Air Force 1 была разработана для Louis Vuitton весна-лето 2022 года, говорится в пресс-релизе Sotheby's.

По словам Sotheby's, аукцион стал первой продажей кроссовок. Пресс-секретарь сказал, что как коллекция кроссовки обеспечили "рекордную сумму аукциона" для моды.

Однако отдельные пары кроссовок стоили дороже. Сюда входит пара кроссовок Nike Air Ships, которые носил звезда баскетбола Майкл Джордан, проданных в октябре за 1,47 миллиона долларов.

Абло, являвшийся художественным руководителем мужской одежды Louis Vuitton и первым художественным руководителем модного дома для темнокожих, умер в ноябре в возрасте 41 года после борьбы с редкой формой рака в течение двух лет.

Размер обуви варьировался от 5 до 18, причем пара размера 5 обеспечивала высокую цену – 352 800 долларов США.

Sotheby's сообщил, что получил в общей сложности 10 000 заявок, 40% из которых поступило из Азии. Более двух третей участников торгов было в возрасте до 40 лет.

Каждая пара была продана с оранжевым футляром Louis Vuitton, изготовленным из таурионовой кожи, интерпретированным по предварительным образцам в архиве Дома моды.

Средства от продажи пойдут в стипендиальный фонд имени Виргила Абло "Постмодерн", благотворительную организацию, созданную для поддержки обучения перспективных студентов чернокожего, афроамериканского и африканского происхождения, добавили в аукционном доме.

По словам Sotheby's, Абло принимал участие в первой организации аукциона до своей смерти.

Чарльз Ф. Стюарт, генеральный директор Sotheby's, сказал в своем заявлении, что "рекордный" аукцион, имевший "беспрецедентное глобальное участие", является свидетельством наследия Абло как "одного из наиболее дальновидных художников и дизайнеров своего поколения, чье широкое распространение и влияние еще ощутимы".

Кроме того, что он был модельером в Louis Vuitton, Абло основал бренд Off-White. Он также был диджеем и бывшим креативным директором дизайнерского агентства Donda, принадлежащим Канье Весту, теперь известным как Е.

В Louis Vuitton ему приписывают привлечение демографической привлекательности бренда, а также стирание границы между высокой модой и уличной одеждой.

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