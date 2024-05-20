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Идеальные образы для выпускного: советы от Андре Тана

Стильные советы для выпускного: что надеть, чтобы поразить всех

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Выпускной – это особое событие в жизни каждого молодого человека. В этот день хочется выглядеть безупречно, чтобы со временем с удовольствием просматривать фото из альбома, а не чувствовать стыд. Украинский дизайнер Андр Тан создал подборку идеальных образов, которые подчеркнут красоту и сделают этот вечер незабываемым.

Идеальные образы для выпускного: советы от Андре Тана

Как выглядеть безупречно на выпускном: подборка от эксперта мод

Кукольное платье: символ прощания с детством

Первый вариант в списке – кукольное платье. Это невероятно романтичный фасон, идеально подошедший юным выпускницам. Легкая ткань, игривые формы и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы. Этот выбор символизирует прощание с детством и вход во взрослую жизнь.

Силуэтное платье: элегантность и утонченность

Для желающих подчеркнуть свои преимущества идеально подойдет силуэтное платье. Обжатый крой и изысканные детали придают образу элегантность и утонченность. В таком платье вы не останетесь без внимания и будете выглядеть неотразимо.

Максиплатье: классика на все времена

Максиплатье – это классика, которая никогда не теряет актуальности. Выбирайте модели из легких струящихся тканей, таких как шелк, шифон или атлас. Добавьте в образ массивные серьги, изящное колье или стильный клатч, чтобы создать неповторимый эффект.

Костюм: стильный и дерзкий выбор

Для тех, кто хочет выделиться, дизайнер рекомендует выбрать костюм. Совместите жакет с брюками или юбкой, экспериментируйте с цветами и аксессуарами. Такой образ будет выглядеть стильно и смело.

Комбинезон: свобода движений и уверенность

Еще один отличный вариант – комбинезон. Эта одежда не сковывает движений и позволяет чувствовать себя уверенно. Выбирайте модели из струящихся тканей или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным.

Ранее "Комментарии" также сообщали, что дизайнеры представили пять ключевых трендов выпускных платьев, которые бесспорно заслуживают вашего внимания.



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Источник: https://tsn.ua/lady/moda/shkola-stilya/yak-stati-korolevoyu-vipusknogo-balu-5-modnih-porad-vid-andre-tana-2579630.html
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