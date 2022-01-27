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Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО)

Бренд Boss объявил о перезапуске и показал специальную компанию со звездами

сегодня, 10:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Hugo Boss заявили об амбициозных планах. Немецкий дом моды не только изменил свой логотип впервые за полстолетия, но и планирует войти в сотню ведущих брендов мира. К 2025 году компания планирует увеличить продажи до 4 миллиардов евро, это вдвое больше, чем сейчас. Об этом пишет Esquire, передает портал "Комментарии".

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО)

Hugo Boss изменит логотип и концепцию развития. Фото из открытых источников

В рамках изменения концепции развития впервые за 50 лет бренд изменил свой логотип. Дизайнеры сделали его более лаконичным – уменьшили расстояние между буквами и убрали внизу название компании. При этом цвета оставили без изменений – черный и красный.

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 2


Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 3

"Мы планируем реализовать стратегию развития, при которой Hugo Boss уже к 2025 году удвоит продажи и войдет в список 100 крупнейших компаний мира", – поделился планами генеральный директор компании Даниэль Гридер.

Также дом моды сменит клиентскую ориентацию – планируют привлечь более молодую аудиторию. Для этого будет изменен дизайн магазинов и подход к коммуникации с клиентами.

Одним из первых шагов стала презентация новой коллекции весна-лето-2022, в съемках которой приняли участие мировые селебрити из разных стран мира – от спортсменов до блоггеров. Новую коллекцию рекламируют: топ-модели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Джоан Смоллс, американский рэпер Future, TikTok-звезда Хаби Лейм, южнокорейский певец и актер Ли Мин Хо, британский боксер, чемпион мира Энтони Джошуа, итальянский чемпион по теннису Маттео Берретти и бегунья из Германии Алика Шмидт.

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 4

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 5

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 6

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 7

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 8

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 9

Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО) - фото 10

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Источник: https://esquire.ru/novosti/317203-brend-boss-obyavil-o-perezapuske-i-pokazal-specialnuyu-kampaniyu-s-kendall-dzhenner-future-i-drugimi-zvezdami/?utm_medium=social&utm_source=tw#gallery148283_7
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