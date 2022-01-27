Hugo Boss меняет логотип и стратегию развития: чем удивит клиентов бренд (ФОТО)

В Hugo Boss заявили об амбициозных планах. Немецкий дом моды не только изменил свой логотип впервые за полстолетия, но и планирует войти в сотню ведущих брендов мира. К 2025 году компания планирует увеличить продажи до 4 миллиардов евро, это вдвое больше, чем сейчас. Об этом пишет Esquire, передает портал "Комментарии".

Hugo Boss изменит логотип и концепцию развития. Фото из открытых источников

В рамках изменения концепции развития впервые за 50 лет бренд изменил свой логотип. Дизайнеры сделали его более лаконичным – уменьшили расстояние между буквами и убрали внизу название компании. При этом цвета оставили без изменений – черный и красный.









"Мы планируем реализовать стратегию развития, при которой Hugo Boss уже к 2025 году удвоит продажи и войдет в список 100 крупнейших компаний мира", – поделился планами генеральный директор компании Даниэль Гридер.

Также дом моды сменит клиентскую ориентацию – планируют привлечь более молодую аудиторию. Для этого будет изменен дизайн магазинов и подход к коммуникации с клиентами.



Одним из первых шагов стала презентация новой коллекции весна-лето-2022, в съемках которой приняли участие мировые селебрити из разных стран мира – от спортсменов до блоггеров. Новую коллекцию рекламируют: топ-модели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Джоан Смоллс, американский рэпер Future, TikTok-звезда Хаби Лейм, южнокорейский певец и актер Ли Мин Хо, британский боксер, чемпион мира Энтони Джошуа, итальянский чемпион по теннису Маттео Берретти и бегунья из Германии Алика Шмидт.





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