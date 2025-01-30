Что больше не в моде: Андре Тан рассказывает о главных антитрендах года

Мода 2025 года приносит новые правила игры: неоновые цвета, пуховики в стиле оверсайз и миниатюрные сумочки остаются в прошлом. Дизайнер Андре Тан раскрывает основные антитренды, которым не место в гардеробе этого года. В его советах – элегантность, минимализм и комфорт, которые заменяют прежние излишества.

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2025 год отмечен значительными изменениями в моде. Бывшие на пике популярности неоновые цвета больше не отвечают требованиям современных тенденций. На сцену выходят естественные, сдержанные оттенки: бежевый, оливковый, пастельные и темные приглушенные цвета. Неоновые акценты, однако, остаются, но теперь только в аксессуарах, где они добавляют нужную динамику, не нарушая общего баланса образа.

Что касается обуви, то популярные ранее тракторные подошвы, которые обладали практичностью и массивностью, сегодня выглядят слишком громоздко. Вместо них более стильный выбор — модели с изящным силуэтом и минималистичной подошвой, придающие элегантность и универсальность.

Шапки с помпонами, когда-то трендом, больше не в фаворе. В 2025 году предпочтение отдают лаконичным моделям из натуральных тканей, таких как шерсть или кашемир, придающие образу сдержанности и современному виду.

Микросумки, которые раньше были модной фишкой, тоже теряют свою популярность. В 2025 году на смену им придут вместительные и функциональные сумки, не только подчеркивающие стиль, но и имеющие практическую ценность.

И наконец, пуховики "оверсайз" уступают место более структурированным моделям, подчеркивающим фигуру. В новом сезоне актуальными будут утепленные пальто с поясом и пуховики средней длины с четкими линиями, которые выглядят более аккуратно и стильно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что мода 2025 обещает быть увлекательной и разнообразной, сочетая элементы прошлого с современными интерпретациями. Дизайнеры предлагают смелые решения, подчеркивающие индивидуальность и комфорт.