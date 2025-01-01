Чем будет удивлять мир моды в 2025 году: главные тренды

Мода 2025 обещает быть увлекательной и разнообразной, сочетая элементы прошлого с современными интерпретациями. Дизайнеры предлагают смелые решения, подчеркивающие индивидуальность и комфорт. "Комментарии" разобрались с ключевыми трендами, которые будут определять стиль в 2025 году.

Женщина в платье. Фото ИИ

1. Экстраобъемы

Оверсайз выходит на новый уровень: платья, пальто и куртки с намеренно гиперболизированными формами становятся мастхевом сезона. Дизайнеры, такие как Loewe и Simone Rocha, черпают вдохновение из прошлого, создавая вещи с кринолинами и пышными юбками.

2. Принт питона

Анималистические принты остаются в тренде, в частности питоном, который становится достойной альтернативой леопардовому рисунку. Звезды, такие как Дуа Липа, уже выбирают верхнюю одежду с этим принтом, демонстрируя ее актуальность.

3. Шорты

Шорты становятся новой альтернативой мини-юбкам. Их носят как с обнаженными ногами, так и в сочетании с чулками, что придает образу универсальности и стиля.

4. Спортивный шик

Спортивный стиль эволюционирует в изысканном и женственном тренде. Роскошные ткани и элегантный дизайн переосмысливают активную одежду, как демонстрируют бренды Casablanca и Ferragamo.

5. Водная тематика

Океанические мотивы выходят за рамки классического морского стиля. Платья-русалки, тропические голубые оттенки, раковины и пайетки становятся популярными, придавая образам свежести и легкости.

6. Желтый цвет

От кремовых оттенков до насыщенного шафрана – желтый цвет становится настоящим хитом сезона весна-лето 2025, придавая настроение и свежесть каждому образу.

7. Асимметрия

Асимметричные юбки, топы на одно плечо и брюки с необычным кроем придают гардеробу новизны и индивидуальности, делая образы стильными и современными.

8. Прозрачные ткани

Прозрачные материалы становятся популярными, придавая образам лёгкости и романтичности. Дизайнеры, такие как Christian Siriano и Prabal Gurung активно используют их в своих коллекциях.

9. Возрождение бохо-шик

Бохо шик возвращается с акцентом на замшевые аксессуары и одежду. Бренды, такие как Chloé и Prada, популяризируют этот тренд, предлагая современные интерпретации стиля.

10. Текстурные акценты

Перья, мех и цветочные аппликации придают образам игривости и объема, становясь ключевыми элементами в коллекциях таких брендов, как Khaite и Collina Strada.

Мода 2025 года предлагает широкий спектр трендов, удовлетворяющих самые разные вкусы, позволяя каждому найти что-то особенное для себя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 2025 год по восточному календарю пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот период обещает быть насыщенным изменениями и возможностями, ведь Змея символизирует мудрость, гибкость и адаптивность. Чтобы год был удачным, следует знать особенности этого символа и способы привлечь его расположение.



