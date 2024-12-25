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Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы

Самая дорогая картина на аукционе стоила 300 миллионов долларов США

25 декабря 2024, 17:29
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Амбарцумян Анна

Мир искусства всегда удивлял нас своей стоимостью. Некоторые полотна становятся настоящими кладами, стоимость которых со временем только растет. Аукционы – это место, где раскрывается подлинная цена таланта и истории. Давайте рассмотрим топ-5 самых дорогих картин, которые когда-либо были проданы на аукционах. Эти шедевры не только поражают своей красотой, но отражают историю искусства и его влияние на современный мир.

Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы

Пабло Пикассо, "Алжирские женщины". Фото из открытых источников

5 место: Энди Уорхол, "Серебряная автокатастрофа (Двойная авария)" — 105,4 миллиона долларов

Эта шелкография, созданная в 1964 году, является одной из известнейших работ поп-арта. Уорхол использовал фотографию реальной автомобильной аварии для создания этой провокационной работы, которая стала символом американской культуры того времени.

Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы - фото 2

4 место: Рой Лихтенштейн, "Шедевр" – 165 миллионов долларов

Яркий представитель попарты, Лихтенштейн создал множество иконических образов, используя комиксы как источник вдохновения. Картина "Шедевр" – это пародия на классическую живопись, исполненная в характерном для художника стиле.

Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы - фото 3

3 место: Пабло Пикассо, "Алжирские женщины" – 179,365 миллиона долларов

Эта картина является последней в серии из 15 полотен, посвященных теме алжирских женщин. Она была создана в период, когда Пикассо экспериментировал с разными стилями, и стала одним из его выдающихся произведений.

Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы - фото 4

2 место: Джексон Поллок, "Номер 17А" – 200 миллионов долларов

Один из самых известных представителей абстрактного экспрессионизма, Поллок создал свои картины с помощью техники дриппинга, разбрызгивая краску на холст. "Номер 17А" – это яркий пример его творчества, отражающий энергию и эмоции художника.

Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы - фото 5

1 место: Виллем де Кунинг, "Обмен" — 300 миллионов долларов

Эта картина, созданная в 1955 году, является одним из самых дорогих произведений искусства в истории. Де Кунинг использовал грубую манеру письма и яркие цвета, чтобы создать динамическую и эмоциональную композицию.

Топ-5 самых дорогих картин: какие шедевры стоят миллионы - фото 6

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что некоторые из часов достигают таких астрономических цен, которые становятся настоящими произведениями искусства и желанными трофеями для коллекционеров. Топ-5 самых дорогих часов в мире, поражающих своей красотой, сложностью механизмов и стоимостью – по ссылке .



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