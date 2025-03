Редкий бриллиант весом 10,03 карата выставят на аукцион: цена шокирует

Настоящая драгоценность мирового уровня – редкий голубой бриллиант весом 10,03 карата, поражающий не только своей красотой, но и уникальностью. Его подготовили к аукциону Sotheby's, где ожидается, что он будет продан за невероятные $20 млн. Публичный показ этого удивительного камня состоится 8 апреля в Абу-Даби, после чего он отправится в путешествие по всему миру.

Редкий голубой бриллиант. Фото из открытых источников

Известный аукционный дом Sotheby's готовится представить одну из самых редких драгоценностей на рынке – голубой бриллиант под названием The Mediterranean Blue весом 10,03 карата. Этот уникальный камень оценивается в $20 млн. Его редкость объясняется принадлежностью к категории Type IIb, что делает его крайне редким: менее 0,5% добываемых бриллиантов имеют такую характеристику.

The Mediterranean Blue станет центральной экспозицией на публичном показе, который состоится в Bassam Freiha Art Foundation в Абу-Даби, в культурном районе Саадият. После этого камень отправится в мировое турне, посетит Тайбэй, Гонконг и Нью-Йорк, привлекая внимание поклонников драгоценных камней по всему миру.

Бриллиант поражает не только своей редкостью, но и совершенством цвета – по версии Геммологического института Америки (GIA), он имеет самую высокую цветовую градацию для голубых бриллиантов. Подушечная огранка подчеркивает насыщенность цвета и впечатляющий блеск камня, делая его одним из самых желанных на рынке.

Этот бриллиант был выточен из необработанного камня весом 31,94 карата, найденного в 2023 году на шахте Cullinan в Южной Африке, где ранее были добыты такие легендарные камни, как The Blue Moon of Josephine и The De Beers Blue, также установившие рекорды на аукционах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что экспорт швейцарских часов упал на 8,2% в феврале, экспортировав на 102 000 часов меньше из-за низкого спроса в Китае и других основных рынках.