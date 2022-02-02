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Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО)

Опубликован список самых дорогих ювелирных украшений, которые хотелось бы иметь каждой женщине

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ювелирные украшения – изделия по определению недешевые, но среди них есть такие, которые оцениваются в целое состояние. Представляем подборку украшений, которые поражают своим видом и стоимостью.

Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО)

Как выглядят самые дорогие украшения в мире (фото из открытых источников)

Бриллиант Надежды – 250 миллионов долларов

Это крупный бриллиант массой в 45,52 карата был найден в Индии. И он является не только самым дорогим, но и возможно, самым известным драгоценным в мире. Эксперты говорят, что он невероятно редкий, поэтому его высокий статус делает его в общем итоге просто неоценимым. Говорят, что на голубом алмазе есть проклятие.

Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО) - фото 2

Фото: wikipedia

Брошь в виде павлина – 100 миллионов долларов

Эта брошь изготовлена британской ювелирной компанией Graff Diamonds, ее стоимость составляет примерно 100 млн долларов. Впервые ее показали публике в 2013 году. Вес украшения — 120,81 карата, на нем находятся белые, желтые, синие и оранжевые бриллианты, а центре — редкий темно-синий камень. Где хранится брошь — неизвестно.

Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО) - фото 3

Фото: luxatic

Розовая звезда – 72 миллиона долларов

Этот редкий драгоценный камень добыт компанией De Beers в 1999 году. Его вес составляет 59,60 карата. Сначала он назывался розовый Штайнмец, но после 20 месяцев обработки его назвали "Розовая звезда", придав ему красивую форму. Камень продали на аукционе за 72 млн долларов.

Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО) - фото 4

Фото: hatton-jewellers

Оппенгеймер блу – 57,5 миллиона долларов

Вес этого камня с изумрудной огранкой составляет 14,62 карата и был назван он в честь британского торговца алмазами Филиппа Оппенгеймера. Известно, что добыли драгоценность в Южной Африке, но любые подробности неизвестны, поскольку компания, получившая бриллиант, закрыла свои архивы. В 2016 году его продали на аукционе за 57,5 миллиона долларов.

Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО) - фото 5

Фото: hatton-jewellers

Бриллиантовое колье L'Incomparable – 55 миллионов долларов

Это шикарное колье напоминает форму виноградной лозы из 103 драгоценных камней, в центре с бриллиантом весом 407,48 карата. Этот камень был найден случайно девушкой в куче кимберлита (побочного продукта добычи бриллиантов). Украшение в 2013 году создал бренд Mouawad, а после продал его за крупную сумму.

Невиданная роскошь: 5 самых дорогих украшений в мире (ФОТО) - фото 6

Фото: hatton-jewellers

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как влияют на здоровье человека серебряные украшения.


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Источник: https://life.24tv.ua/ru/ukrashenija-kotorye-zahochet-primerit-ljubaja-zhenshhina-top_n1855113
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