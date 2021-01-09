Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, являющийся одним из самых богатых людей в Великобритании Ричард Брэнсон показал, как будет выглядеть интерьер первого лайнера, который предназначен только для взрослых.



Лайнер для взрослых Scarlet Lady - фото: Lifter

Брэнсон дал название этому круизному лайнеру "Леди Скарлет". Самым главным отличием его от других шикарных лайнеров заключается в том, что людям до 18 лет вход на него запрещен. Соответственно, внутри не будет никаких развлечений для детей. Всего корабль может вместить в себя 2800 пассажиров, а также еще чуть более тысячи человек экипажа. Каждая каюта рассчитана на 4 человека.





Вид из ее окна будет на океан. Есть также и VIP-каюты. Они расположены на самом верху. Тем, кому посчастливилось их занять, будет открыт доступ к зоне отдыха, бару.





К слову, на лайнере также есть ресторан "Wake". Это заведение считается одним из самых дорогих и роскошных на корабле.





Есть заведение немного проще. Его название The Pizza Place. Посетители сами могут собрать себе пиццу на свой вкус.





Кроме того, у клиентов VIP-кают будут мраморные ванные комнаты. Вид все так же будет на океан.





Самая большая смотровая площадка будет расположена на верхушке. Там же будет и прозрачное дно и полукруглые шезлонги.

Высококлассный ресторан мексиканский ресторан "Pink Agave".





Ночной клуб The Manor.

Также, на территории круизного лайнера есть тату-салон.

Зона отдыха.









Для любителей настольного футбола на лайнере есть спортклуб.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом.





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