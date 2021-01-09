kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.01.2021

BTC/USD

40784.44

ETH/USD

1223.24

LTC/USD

170.64

НБУ 09.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг дорого Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри
commentss НОВОСТИ Все новости

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри

На этот круизный лайнер берут только людей от 18 лет

сегодня, 16:13
Автор:

Мокрик Анастасия

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, являющийся одним из самых богатых людей в Великобритании Ричард Брэнсон показал, как будет выглядеть интерьер первого лайнера, который предназначен только для взрослых.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри

Лайнер для взрослых Scarlet Lady - фото: Lifter

Брэнсон дал название этому круизному лайнеру "Леди Скарлет". Самым главным отличием его от других шикарных лайнеров заключается в том, что людям  до 18 лет вход на него запрещен. Соответственно, внутри не будет никаких развлечений для детей. Всего корабль может вместить в себя 2800 пассажиров, а также еще чуть более тысячи человек экипажа. Каждая каюта рассчитана на 4 человека.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 2

Вид из ее окна будет на океан.  Есть также и VIP-каюты. Они расположены на самом верху. Тем, кому посчастливилось их занять, будет открыт доступ к зоне отдыха, бару.  

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 3

К слову, на лайнере также есть ресторан "Wake". Это заведение считается одним из самых дорогих и роскошных на корабле. 

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 4

Есть заведение немного проще. Его название The Pizza Place. Посетители сами могут собрать себе пиццу на свой вкус.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 5

Кроме того, у клиентов VIP-кают будут мраморные ванные комнаты. Вид все так же будет на океан.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 6

 Самая большая смотровая площадка будет расположена на верхушке.  Там же будет и прозрачное дно и полукруглые шезлонги. 

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 7

Высококлассный ресторан мексиканский ресторан "Pink Agave".

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 8

Ночной клуб  The Manor.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 9

Также, на территории круизного лайнера есть тату-салон.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 10

Зона отдыха.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 11


Для любителей настольного футбола на лайнере есть спортклуб.

Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри - фото 12


Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lifter.com.ua/vot-foto-iznutri-kruiznogo-korablya-brensona-kuda-mozhno-tolko-bez-detey-7092?fbclid=IwAR04RBrjk4BoTlPvQbSA8x393v0DbZq0i8yaASXUcIrPJzJXGtZ-rSkxGz4
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ