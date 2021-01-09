Круизный лайнер магната Ричарда Брэнсона: фото изнутри

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Мокрик Анастасия
Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin
Group, являющийся одним из самых богатых людей в Великобритании Ричард Брэнсон
показал, как будет выглядеть интерьер первого лайнера, который предназначен
только для взрослых.
Лайнер для взрослых Scarlet Lady - фото: Lifter
Брэнсон дал название этому круизному лайнеру "Леди Скарлет". Самым главным отличием его от других шикарных лайнеров заключается в том, что людям до 18 лет вход на него запрещен. Соответственно, внутри не будет никаких развлечений для детей. Всего корабль может вместить в себя 2800 пассажиров, а также еще чуть более тысячи человек экипажа. Каждая каюта рассчитана на 4 человека.
Вид из ее окна будет на океан. Есть также и VIP-каюты. Они расположены на самом верху. Тем, кому посчастливилось их занять, будет открыт доступ к зоне отдыха, бару.
К слову, на лайнере также есть ресторан "Wake". Это заведение считается одним из самых дорогих и роскошных на корабле.
Есть заведение немного проще. Его название The Pizza Place. Посетители сами могут собрать себе пиццу на свой вкус.
Кроме того, у клиентов VIP-кают будут мраморные ванные комнаты. Вид все так же будет на океан.
Самая большая смотровая площадка будет расположена на верхушке. Там же будет и прозрачное дно и полукруглые шезлонги.
Высококлассный ресторан мексиканский ресторан "Pink Agave".
Ночной клуб The Manor.
Также, на территории круизного лайнера есть тату-салон.
Зона отдыха.
Для любителей настольного футбола на лайнере есть спортклуб.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что бывшая судья проекта "МастерШеф" показала свой роскошный дом.
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