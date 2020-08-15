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Главная Новости Досуг дорого Кроссовки легендарного баскетболиста пустили с молотка за рекордную сумму
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Кроссовки легендарного баскетболиста пустили с молотка за рекордную сумму

Именно в этих кроссовках Майкл Джордан играл в 1985 году за Chicago Bulls

сегодня, 18:00
Автор:

Таисия Ерохина
Кроссовки легендарного баскетболиста пустили с молотка за рекордную сумму

Пара кроссовок Майкла Джордана установила новый мировой рекорд - 615 тысяч долларов. Именно за такую сумму обувь, в которой спортсмен выступал за Chicago Bulls в 1985 году, продали на аукционе. Об этом передает CNN.

Так, продажа пары Nike Air Jordan 1 High побила рекорд самых дорогих кроссовок, когда-либо проданных на аукционе. Правда, отметим, что ожидаемая цена Christie's на эти кроссовки состовляла от 650 тысяч до 850 тысяч долларов.

В этой обуви звезда баскетбола играл во время показательной игры, проведенной в Триесте, Италия, летом 1985 года. Высокие кеды были проданы в рамках масштабного онлайн-аукциона обуви Джордана времен его игры за Chicago Bulls. На памятных вещах спортсмена аукционный дом уже выручил более 930 тысяч долларов.

Добавим, что этот лот еще необычен тем, что в подошве левого кроссовка есть осколок стекла – он застрял там, когда Джордан разбил баскетбольный щит во время сильного слэм-данка.

К слову, новая сумма побила предыдущий рекорд, установленный всего тремя месяцами ранее – тогда кроссовки Джордона ушли с молотка за 560 тысяч долларов.

Также сообщалось, что энциклопедию династии Мин продали на аукционе в тысячу раз дороже ожидаемой цены.


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