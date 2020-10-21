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Главная Новости Досуг дорого Голова «Чужого», шляпа Джокера и световой меч: культовые вещи уйдут с молотка
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Голова «Чужого», шляпа Джокера и световой меч: культовые вещи уйдут с молотка

На аукционе продадут около 1000 памятных вещей

21 октября 2020, 23:00
Автор:

Светлана Шкурупий

На известном лондонском аукционе Prop Store, который проходит каждый год, уйдут с молотка культовые вещи из популярных кинофильмов. Среди лотов голова "Чужого" и костюм Нео из киноленты "Матрица". С полным перечнем лотов можно ознакомиться на сайте аукциона.

Голова «Чужого», шляпа Джокера и световой меч: культовые вещи уйдут с молотка

В виртуальном каталоге также представлены легендарные лакированные ботфорты, в которых актриса Джулия Робертс блистала в легендарном фильме "Красотка", их оценивают в 10-15 тысяч фунтов стерлингов (от 370 до 557 тысяч гривен).

Еще с молотка уйдут интересные головные уборы, в частности шляпа Джокера из "Бэтмена" и треуголка капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря".

Помимо этого, каждый желающий сможет обзавестись плащом Нео, который носил Киану Ривз в фильме "Матрица", а также головой "Чужого", световым мечом из "Звездных войн" и многими другими вещами из кинофильмов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что книга 1623 года, в которой впервые были собраны пьесы Уильяма Шекспира, ушла с молотка на американском аукционе за 9,97 млн долларов (287, 7 млн гривен).


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