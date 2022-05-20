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"Вытягивают" деньги: какие вещи нужно выбросить из дома немедленно

Эксперты рассказали, какие вещи необходимо выбросить из дома, потому что они притягивают отрицательную энергию

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Чтобы привлечь в дом удачу и благополучие, нужно поддерживать в нем чистоту и порядок, и периодически делать "детокс", чтобы избавить жилище от ненужных предметов и вещей, способных накапливать плохую энергетику.  Эксперты рассказали, что необходимо выбросить в первую очередь?

"Вытягивают" деньги: какие вещи нужно выбросить из дома немедленно

Список вещей, которые нужно выкинуть из дома (фото из открытых источников)

Предметы в доме, которые притягивают нищету и проблемы

- подтекающая сантехника. Лучше сразу заменить кран или другую вещь, которая вышла из строя, потому что помимо больших счетов за коммунальные услуги, капающая вода еще и препятствует финансовому благополучию;

- периодически проводите дома генеральную уборку, везде убирайте пыль и выкидывайте мусор, потому что они мешают привлечь в дом финансы;

- пустым бутылкам и банкам также не место в доме, особенно, если они загромождают кухню, и вы храните их "на всякий случай". Лучше продайте, раздайте или выбросьте, если вы не будете использовать их для закаток. Освободите пространство и привлеките положительную энергетику;

- статуэтки и магнитики тоже не стоит собирать в большом количестве, потому что они накапливают на себе пыль, а она может способствовать финансовым трудностям;

- старые вещи, которые непригодны для использования, необходимо сразу выкидывать, потому что они притягивают бедность. В этот список входит и рваная, растянутая одежда;

- грязные окна и разводы на зеркалах также негативно влияют на домашнюю атмосферу и могут притягивать бедность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что деньги обладают особой энергетикой, которая может их как притягивать, так и отталкивать, а еще купюры любят, когда о них "заботятся". Но не мало важным является и место, в котором вы храните свои сбережения. Эксперты назвали неблагоприятные для денег "тайники".


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Источник: https://telegraf.com.ua/lifestyle/2022-05-04/5704177-vytyagivayut-dengi-i-privlekayut-bedu-veshchi-kotorye-nuzhno-vybrosit-iz-doma-nemedlenno
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