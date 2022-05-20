"Вытягивают" деньги: какие вещи нужно выбросить из дома немедленно

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Светлана Шкурупий
Чтобы
привлечь в дом удачу и благополучие, нужно поддерживать в нем чистоту и
порядок, и периодически делать "детокс", чтобы избавить жилище от
ненужных предметов и вещей, способных накапливать плохую энергетику. Эксперты рассказали, что необходимо выбросить
в первую очередь?
Список вещей, которые нужно выкинуть из дома (фото из открытых источников)
Предметы
в доме, которые притягивают нищету и проблемы
-
подтекающая сантехника. Лучше сразу заменить кран или другую вещь, которая
вышла из строя, потому что помимо больших счетов за коммунальные услуги,
капающая вода еще и препятствует финансовому благополучию;
-
периодически проводите дома генеральную уборку, везде убирайте пыль и
выкидывайте мусор, потому что они мешают привлечь в дом финансы;
-
пустым бутылкам и банкам также не место в доме, особенно, если они загромождают
кухню, и вы храните их "на всякий случай". Лучше продайте, раздайте
или выбросьте, если вы не будете использовать их для закаток. Освободите пространство
и привлеките положительную энергетику;
-
статуэтки и магнитики тоже не стоит собирать в большом количестве, потому что
они накапливают на себе пыль, а она может способствовать финансовым трудностям;
-
старые вещи, которые непригодны для использования, необходимо сразу выкидывать,
потому что они притягивают бедность. В этот список входит и рваная, растянутая
одежда;
-
грязные окна и разводы на зеркалах также негативно влияют на домашнюю атмосферу
и могут притягивать бедность.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что деньги обладают особой
энергетикой, которая может их как притягивать, так и отталкивать, а еще купюры
любят, когда о них "заботятся". Но не мало важным является и место, в
котором вы храните свои сбережения. Эксперты назвали неблагоприятные для денег "тайники".
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