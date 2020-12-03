Выбор безопасной детской мебели

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Безопасная подержанная детская мебель

Друзья и родственники могут предложить вам свою старую детскую мебель. Для безопасности вашего ребенка важно проверить мебель, прежде чем использовать ее. В целом, мебель должна быть целой и стабильной, иметь тормоза и другие устройства в хорошем рабочем состоянии. На детской мебели не должно быть никаких шероховатых поверхностей, острых краев или выпирающих частей, например, винтов или гвоздей.

Детские кроватки и матрасы

Следующие советы помогут вам выбрать безопасную детскую кроватку и детский матрас:

· Удостоверьтесь, что у кроватки нет никаких горизонтальных плацдармов, которые ваш малыш может использовать, чтобы выбраться.

· Проверяйте блокирующие устройства и стабильность кроватки перед тем, как использовать ее, особенно если ранее она уже была в обиходе.

· Убедитесь, что матрац твердый.

Используйте рулетку, чтобы проверить:

· пространство между полосками составляет 50-95 мм – в зазоре шириной более 95 мм может застрять головка ребенка;

· расстояние между основанием и верхней частью кроватки составляет не менее 600 мм — это важно для предотвращения падений, когда ваш ребенок научится вставать;

· промежуток между матрасом и боковыми сторонами и концами детской кроватки составляет не более 20 мм, чтобы голова, руки или ноги вашего ребенка не смогли застрять.

Высокие детские стульчики

Следующие советы помогут вам выбрать безопасный детский стульчик:

· Ищите высокий, прочный и устойчивый стульчик с пятиточечным ремнем для тела, то есть с ремнями, которые проходят по плечам, бедрам и между ногами.

· Если на стульчике есть колеса, убедитесь, что колеса могут надежно блокироваться.

· Если верхняя подножка стульчика сгибается, убедитесь, что ее можно зафиксировать в одном положении.

· Если вы используете стул, который крепится на стул для взрослых, убедитесь, что он устойчив к скольжению и что сиденье является ровным.

· Ищите простой дизайн – он легче в использовании и мытье.

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