Выбор безопасной детской мебели

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Седлецкая Татьяна
Фото: spimalysh
Безопасная подержанная детская мебель
Друзья и родственники могут предложить вам свою старую детскую мебель. Для безопасности вашего ребенка важно проверить мебель, прежде чем использовать ее. В целом, мебель должна быть целой и стабильной, иметь тормоза и другие устройства в хорошем рабочем состоянии. На детской мебели не должно быть никаких шероховатых поверхностей, острых краев или выпирающих частей, например, винтов или гвоздей.
Детские кроватки и матрасы
Следующие советы помогут вам выбрать безопасную детскую кроватку и детский матрас:
· Удостоверьтесь, что у кроватки нет никаких горизонтальных плацдармов, которые ваш малыш может использовать, чтобы выбраться.
· Проверяйте блокирующие устройства и стабильность кроватки перед тем, как использовать ее, особенно если ранее она уже была в обиходе.
· Убедитесь, что матрац твердый.
Используйте рулетку, чтобы проверить:
· пространство между полосками составляет 50-95 мм – в зазоре шириной более 95 мм может застрять головка ребенка;
· расстояние между основанием и верхней частью кроватки составляет не менее 600 мм — это важно для предотвращения падений, когда ваш ребенок научится вставать;
· промежуток между матрасом и боковыми сторонами и концами детской кроватки составляет не более 20 мм, чтобы голова, руки или ноги вашего ребенка не смогли застрять.
Высокие детские стульчики
Следующие советы помогут вам выбрать безопасный детский стульчик:
· Ищите высокий, прочный и устойчивый стульчик с пятиточечным ремнем для тела, то есть с ремнями, которые проходят по плечам, бедрам и между ногами.
· Если на стульчике есть колеса, убедитесь, что колеса могут надежно блокироваться.
· Если верхняя подножка стульчика сгибается, убедитесь, что ее можно зафиксировать в одном положении.
· Если вы используете стул, который крепится на стул для взрослых, убедитесь, что он устойчив к скольжению и что сиденье является ровным.
· Ищите простой дизайн – он легче в использовании и мытье.
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