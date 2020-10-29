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Главная Новости Досуг дизайн и интерьер Во Франции нашли квартиру, которая 70 лет простояла закрытой (фото)
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Во Франции нашли квартиру, которая 70 лет простояла закрытой (фото)

Атмосферу изысканной Франции можно почувствовать даже через экран

сегодня, 17:32
Автор:

Любовь Блажко

Довольно трудно себе представить старое жилье, которое почти столетие было полностью закрытым. И если уж обнаружить такую находку, то она точно удивит, передает издание lux. 

Во Франции нашли квартиру, которая 70 лет простояла закрытой (фото)

Во Франции нашли квартиру, которая 70 лет простояла закрытой. Фото: unsplash

Так, недавно во Франции нашли квартиру, в которую 70 лет не ступала нога человека. Как позже выяснилась, хозяйка этого жилья давно переехала в другой город, но не переставала платить за эти апартаменты. И только после смерти женщины родственникам стало известно, что она оставила наследство в 140 квадратных метров. Близкие были полностью ошарашены такой новостью, ведь даже не подозревали, что Флориан когда-то жила в Париже. Поэтому совершенно очевидно, что зайдя во внутрь квартиры, они были крайне удивлены всем увиденным.

На этих фотографиях можно разглядеть обстановку начала 1890-х годов. Старая дровяная печь, каменная раковина и картины – все эти вещи были неизменными атрибутами изысканной Франции в те времена. 

Ранее мы сообщали, как выглядит дом истинного фаната пива. Самое поразительное во всей этой истории то, что почти все комнаты в квартире (кроме ванной) обклеены бутылками одной фирмы пива. Покойный владелец очень любил слабоалкогольный напиток фирмы "Budweiser". Более того, истинный фанат видел свое жизненное призвание в том, чтобы сделать свой дом именно таким. Как видим, ему это вполне удалось осуществить.


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