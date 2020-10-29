Довольно трудно себе представить старое жилье, которое почти столетие было полностью закрытым. И если уж обнаружить такую находку, то она точно удивит, передает издание lux.

Во Франции нашли квартиру, которая 70 лет простояла закрытой. Фото: unsplash

Так, недавно во Франции нашли квартиру, в которую 70 лет не ступала нога человека. Как позже выяснилась, хозяйка этого жилья давно переехала в другой город, но не переставала платить за эти апартаменты. И только после смерти женщины родственникам стало известно, что она оставила наследство в 140 квадратных метров. Близкие были полностью ошарашены такой новостью, ведь даже не подозревали, что Флориан когда-то жила в Париже. Поэтому совершенно очевидно, что зайдя во внутрь квартиры, они были крайне удивлены всем увиденным.

На этих фотографиях можно разглядеть обстановку начала 1890-х годов. Старая дровяная печь, каменная раковина и картины – все эти вещи были неизменными атрибутами изысканной Франции в те времена.



Ранее мы сообщали, как выглядит дом истинного фаната пива. Самое поразительное во всей этой истории то, что почти все комнаты в квартире (кроме ванной) обклеены бутылками одной фирмы пива. Покойный владелец очень любил слабоалкогольный напиток фирмы "Budweiser". Более того, истинный фанат видел свое жизненное призвание в том, чтобы сделать свой дом именно таким. Как видим, ему это вполне удалось осуществить.

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