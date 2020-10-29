Язык
BTC/USD
13525.53
ETH/USD
391.31
LTC/USD
55.48
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Любовь Блажко
Довольно трудно себе представить старое жилье, которое почти столетие было полностью закрытым. И если уж обнаружить такую находку, то она точно удивит, передает издание lux.
Во Франции нашли квартиру, которая 70 лет простояла закрытой. Фото: unsplash
Так, недавно во Франции нашли квартиру, в которую 70 лет не ступала нога человека. Как позже выяснилась, хозяйка этого жилья давно переехала в другой город, но не переставала платить за эти апартаменты. И только после смерти женщины родственникам стало известно, что она оставила наследство в 140 квадратных метров. Близкие были полностью ошарашены такой новостью, ведь даже не подозревали, что Флориан когда-то жила в Париже. Поэтому совершенно очевидно, что зайдя во внутрь квартиры, они были крайне удивлены всем увиденным.
На этих фотографиях можно разглядеть обстановку начала 1890-х годов. Старая дровяная печь, каменная раковина и картины – все эти вещи были неизменными атрибутами изысканной Франции в те времена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости