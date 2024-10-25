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Освещение в комнатах: как правильно выбрать свет и на что обратить внимание

Как правильно выбрать свет для разных комнат и на что обратить внимание

сегодня, 03:01
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Освещение играет немаловажную роль в создании атмосферы и функциональности любого помещения. Правильный выбор света может значительно улучшить комфорт и производительность в вашем доме, сообщает портал "Комментарии".

Освещение в комнатах: как правильно выбрать свет и на что обратить внимание

Иллюстративное фото

Гостиная является местом для отдыха и общения, поэтому освещение здесь должно быть многослойным. Используйте сочетание общего, акцентного и декоративного освещения. Общее освещение снабжается потолочными светильниками или люстрами. Акцентное освещение, например настольные лампы или напольные светильники, помогает выделить отдельные зоны или предметы интерьера. Декоративное освещение придает уют и стиль.

Кухня нуждается в ярком и функциональном освещении. Основное освещение снабжается потолочными светильниками или встроенными лампами. Для рабочих зон, таких как столешницы и плиты, используйте подсветку под шкафами или светильники. Это поможет избежать теней и обеспечит достаточное освещение для приготовления пищи.

В спальне важно создать расслабляющую атмосферу. Используйте мягкий, теплый свет для общего освещения, например настенные бра или настольные лампы с теплыми лампочками. Для чтения или других задач можно добавить настольные лампы с регулируемой яркостью.

Ванная комната нуждается в ярком и равномерном освещении. Используйте светильники потолка или встроенные лампы для общего освещения. Для зеркала над умывальником добавьте настенные светильники по бокам, чтобы избежать теней на лице.

В рабочем кабинете важно иметь яркий и направленный свет для работы. Используйте настольные лампы с регулируемой яркостью и направлением света. Общее освещение может быть снабжено потолочными светильниками или встроенными лампами.



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