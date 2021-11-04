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Квартиру Керри Брэдшоу можно будет арендовать через Airbnb

Копию того же однокомнатного дома создали Airbnb и студия Warner Bros

сегодня, 06:47
Автор:

Ольга Чародий
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В преддверии долгожданного возрождения сериала "Секс и город" в нью-йоркском доме из кирпича воспроизвели копию культовой квартиры главной героини Керри Брэдшоу. Об этом сообщает Vanity Fair. Начиная с 8 ноября поклонники сериала смогут запросить бронирование на одну ночь в “Квартире Керри”. Копию того же однокомнатного дома создали Airbnb и студия Warner Bros внутри реального нью-йоркского кирпичного дома. Правда, он расположен не в Челсе, а в Верхнем Ист-Сайде. Стоимость — всего 23 доллара за ночь (около 600 гривен). В интерьер квартиры интегрировали многие вещи, связанные с жизнью главной героини сериала. К примеру, старый телефон у кровати, предметы одежды в гардеробе, кожаное кресло, старый Macbook. Сара Джессика Паркер посетила воссозданную квартиру. Говорит, что апартаменты выглядят очень реалистично.

Квартиру Керри Брэдшоу можно будет арендовать через Airbnb

Квартиры (фото из открытых источников)


Размер, слои краски, телефонные линии, загнанные краской в ​​стены и лепнину, радиатор – все это очень похоже на Нью-Йорк. В таких квартирах есть неоспоримое обаяние. Керри мудро делала, что держалась за это", – прокомментировала актриса.


Напомним, согласно данным Государственной службы статистики,  в III квартале текущего года жилье в Украине подорожало в среднем на 15,8% в сравнении с идентичным периодом 2020 года. Об этом пишет РБК-Украина.  Отмечается, что больше всего увеличилась стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости.  В целом, цены на квартиры на "первичке" увеличились на 14,3%, а на вторичном рынке — на 17%.  Однокомнатные квартиры на первичном рынке недвижимости подскочили в цене на 13,9%, на вторичном — на 17,5%. Двухкомнатные — на 13,4% на первичном, на 18,4% на вторичном. И трехкомнатные квартиры — на 16,3% на первичном, на 15,8% на вторичном. 





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Источник: https://www.vanityfair.com/style/2021/11/carrie-bradshaw-apartment-airbnb
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