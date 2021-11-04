Квартиру Керри Брэдшоу можно будет арендовать через Airbnb

В преддверии долгожданного возрождения сериала "Секс и город" в нью-йоркском доме из кирпича воспроизвели копию культовой квартиры главной героини Керри Брэдшоу. Об этом сообщает Vanity Fair. Начиная с 8 ноября поклонники сериала смогут запросить бронирование на одну ночь в “Квартире Керри”. Копию того же однокомнатного дома создали Airbnb и студия Warner Bros внутри реального нью-йоркского кирпичного дома. Правда, он расположен не в Челсе, а в Верхнем Ист-Сайде. Стоимость — всего 23 доллара за ночь (около 600 гривен). В интерьер квартиры интегрировали многие вещи, связанные с жизнью главной героини сериала. К примеру, старый телефон у кровати, предметы одежды в гардеробе, кожаное кресло, старый Macbook. Сара Джессика Паркер посетила воссозданную квартиру. Говорит, что апартаменты выглядят очень реалистично.

Квартиры (фото из открытых источников)





Размер, слои краски, телефонные линии, загнанные краской в ​​стены и лепнину, радиатор – все это очень похоже на Нью-Йорк. В таких квартирах есть неоспоримое обаяние. Керри мудро делала, что держалась за это", – прокомментировала актриса.





Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, в III квартале текущего года жилье в Украине подорожало в среднем на 15,8% в сравнении с идентичным периодом 2020 года. Об этом пишет РБК-Украина. Отмечается, что больше всего увеличилась стоимость двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости. В целом, цены на квартиры на "первичке" увеличились на 14,3%, а на вторичном рынке — на 17%. Однокомнатные квартиры на первичном рынке недвижимости подскочили в цене на 13,9%, на вторичном — на 17,5%. Двухкомнатные — на 13,4% на первичном, на 18,4% на вторичном. И трехкомнатные квартиры — на 16,3% на первичном, на 15,8% на вторичном.

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