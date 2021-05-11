Какие трещины в стене дома опасны для жизни (фото)

Иногда в доме появляются трещины. Они могут быть разных размеров и возникать в разных уголках жилья. Однако некоторые из них безопасны, а другие могут нести угрозу жизни. Эксперты рассказали, на какие трещины нужно обращать внимание и немедленно принимать меры, чтобы сохранить свой дом и жизнь.

Трещины в доме: какие из них очень опасные. Фото: regnum.ru

Наибольшую опасность представляют трещины в несущих стенах монолитных, панельных или кирпичных домов.

Трещины бывают усадочные, деформационные, температурные, конструктивные. Некоторые из трещин возникают вследствие износа или выветривания стен. Также трещины классифицируют по глубине на сквозные и поверхностные.

Именно сквозные трещины наиболее опасны. Они влияют на несущую способность здания. Их видно невооруженным глазом. Такие трещины достаточно глубокие. Примеры можно посмотреть ниже.

Причинами таких трещин могут быть нарушения целостности фундамента и просадки грунта. Сначала нужно, чтобы эксперт установил происхождения трещины, а уже затем необходимо принимать меры, чтобы сохранить дом и избежать появления трещины в будущем. Причем тревогу стоит бить даже когда вы заметили маленькую сквозную трещину, так как она быстро увеличивается.

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