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Какие трещины в стене дома опасны для жизни (фото)

Одна сквозная трещина может спровоцировать обвал дома

сегодня, 12:25
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда в доме появляются трещины. Они могут быть разных размеров и возникать в разных уголках жилья. Однако некоторые из них безопасны, а другие могут нести угрозу жизни. Эксперты рассказали, на какие трещины нужно обращать внимание и немедленно принимать меры, чтобы сохранить свой дом и жизнь.

Какие трещины в стене дома опасны для жизни (фото)

Трещины в доме: какие из них очень опасные. Фото: regnum.ru

Наибольшую опасность представляют трещины в несущих стенах монолитных, панельных или кирпичных домов.

Трещины бывают усадочные, деформационные, температурные, конструктивные. Некоторые из трещин возникают вследствие износа или выветривания стен. Также трещины классифицируют по глубине на сквозные и поверхностные.

Именно сквозные трещины наиболее опасны. Они влияют на несущую способность здания. Их видно невооруженным глазом. Такие трещины достаточно глубокие. Примеры можно посмотреть ниже.

Какие трещины в стене дома опасны для жизни (фото) - фото 2
Какие трещины в стене дома опасны для жизни (фото) - фото 3

Причинами таких трещин могут быть нарушения целостности фундамента и просадки грунта. Сначала нужно, чтобы эксперт установил происхождения трещины, а уже затем необходимо принимать меры, чтобы сохранить дом и избежать появления трещины в будущем. Причем тревогу стоит бить даже когда вы заметили маленькую сквозную трещину, так как она быстро увеличивается.

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Источник: https://realty.ria.ru/20210511/treschiny-1730519270.html
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