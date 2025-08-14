Какие картины в доме притягивают несчастье

Некоторое время картины не использовали в интерьере, однако сейчас они снова стали популярны. И хотя сами изображения несколько изменились, чем те, что использовали десятки лет назад, они могут притягивать несчастье.

Картины. Иллюстративное фото

Картины с текущей водой. Нестабильность символизирует изображение рек, водопадов или дождя. Считается, что такая вода "вымывает" богатство из дома, усложняя накопление финансов. Такие картины особенно нежелательно размещать в гостиной или у входа.

Дикие животные. Агрессивную энергию несут львы, тигры, пантеры, аллигаторы, хотя и смотрятся они эффектно. Такие картины в доме могут провоцировать ссоры, напряженность в отношениях и даже насилие. Такой негатив излучает как живопись, так и фотографии.

Печальные или плачущие люди. Картины, изображающие страдания, депрессия или одиночество, передают эти эмоции жителям. Такие изображения могут стать причиной тревоги, апатии и общего снижения настроения. Особенно вредны такие изображения в спальнях или в детских комнатах.

Тадж-Махал. Несмотря на романтическую репутацию, это мавзолей, то есть место захоронения. Отмечается, что любое изображение могилы в доме привлекает энергию смерти и застоя.

Картины темной тематики. Психоэмоциональные нарушения могут вызвать сцены войны, магии, привидений или насилия. Они способны провоцировать страхи, бессонницу, а иногда даже расстройства психики.

Птицы, которые ассоциируются со смертью. Предвестниками несчастья в некоторых культурах считаются совы, грифы, вороны и даже голуби. Их изображения могут привлечь болезни или потери.

Картины заката. Хотя они могут быть эстетически привлекательными, мероприятие символизирует завершение, утрату и упадок. Лучше выбрать рассвет – символ нового начала и надежды.

Одинокие фигуры или пустынные пейзажи. Такие картины могут вызвать чувство изоляции, одиночества и безнадежности. Они отражают эмоциональное состояние собственника и способны его усугубить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие изображения на телефоне притягивают деньги.