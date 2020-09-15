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Какие деревья не рекомендуется сажать возле дома

Этими деревьями можно любоваться со двора

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждое дерево имеет свою мощную энергетику, которая по-особенному влияет на человека. Поэтому, согласно древним приметам, некоторые породы деревьев не следует сажать возле дома. Какие именно? Ответом на этот вопрос поделилось издание Mereza.

Какие деревья не рекомендуется сажать возле дома

Guido Mieth | Getty Images

Береза 

Когда-то люди верили, что в кронах этого дерева живут духи и не все они доброжелательны, поэтому березу не садили в дворе. Но это белоствольное дерево можно было часто заметить возле забора, потому что оно имеет защитные свойства и оберегает жилье от зла. Возможно, такие рекомендации связаны с особенностями березы: она извлекает много влаги из земли и имеет мощную структуру корней.

Грецкий орех

Это дерево можно сажать на участке, но далеко от построек. И дело тут не в приметах, а в его сильной корневой системе, которая может повредить фундамент здания.

Ива

Ее рекомендуется сажать подальше от дома, потому что это дерево называют "вампиром". Оно поглощает отрицательную энергию, а вот когда она заканчивается, ива начинает отбирать положительную.  

Сосна

Несмотря на положительную энергетику, сажать дерево нужно с соблюдением определенных условий - так, чтобы сосна не затенила и не погубила растущие по соседству с ней кусты и деревья.

Тополь

Это дерево не принято сажать на участке, но для огорода оно подходит идеально. Тополь забирает боль и отрицательную энергию. Но вблизи жилья его сажать не стоит из-за того, что сильные порывы ветра могут переломать его ствол, а это грозит серьезными разрушениями.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как деревья влияют на наше IQ.


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