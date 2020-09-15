Какие деревья не рекомендуется сажать возле дома

Каждое дерево имеет свою мощную энергетику, которая по-особенному влияет на человека. Поэтому, согласно древним приметам, некоторые породы деревьев не следует сажать возле дома. Какие именно? Ответом на этот вопрос поделилось издание Mereza.



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Береза

Когда-то люди верили, что в кронах этого дерева живут духи и не все они доброжелательны, поэтому березу не садили в дворе. Но это белоствольное дерево можно было часто заметить возле забора, потому что оно имеет защитные свойства и оберегает жилье от зла. Возможно, такие рекомендации связаны с особенностями березы: она извлекает много влаги из земли и имеет мощную структуру корней.

Грецкий орех

Это дерево можно сажать на участке, но далеко от построек. И дело тут не в приметах, а в его сильной корневой системе, которая может повредить фундамент здания.

Ива

Ее рекомендуется сажать подальше от дома, потому что это дерево называют "вампиром". Оно поглощает отрицательную энергию, а вот когда она заканчивается, ива начинает отбирать положительную.

Сосна

Несмотря на положительную энергетику, сажать дерево нужно с соблюдением определенных условий - так, чтобы сосна не затенила и не погубила растущие по соседству с ней кусты и деревья.

Тополь

Это дерево не принято сажать на участке, но для огорода оно подходит идеально. Тополь забирает боль и отрицательную энергию. Но вблизи жилья его сажать не стоит из-за того, что сильные порывы ветра могут переломать его ствол, а это грозит серьезными разрушениями.

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