Как правильно следить за чистотой в кровати: советы экспертов

Проблема чистоты в постели очень часто выходит на первый план. Издание The Guardian собрало советы экспертов, как нужно ухаживать за постелью и соблюдать чистоту.

Профессор Джон Блейки акцентирует внимание на том, что нужно регулярно следить за чистотой постельного белья.

"У меня есть плохая новость для тех, кто долго не стирал постель. Если этот промежуток превысил один год, то фактический вес становится выше стандартного на один килограмм. Начнут скапливаться мертвые частицы кожи на белье, а это затем может привести к появлению клещей. Также очень важно следить за подушками. Эти самые клещи могут появиться в перьях, потому что любят влажную среду", — отметил Блейки.

Эти все признаки могут стать причиной аллергии и других дерматологических проблем.

Эксперты советуют стирать постельное белье один раз в неделю. При том нужно отдавать предпочтение горячей воде, выше 55 градусов. А затем, чтобы произвести окончательную дезинфекцию, не помешало бы погладить с помощью утюга.

Сушить постельное белье рекомендовано на свежем воздухе или же при открытых окнах.

Как ранее сообщали "Комментарии", постельное белье может быть вредным для здоровья.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!