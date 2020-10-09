Как правильно следить за чистотой в кровати: советы экспертов

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Владимир Лавский
Проблема чистоты в постели очень часто выходит на первый план. Издание The Guardian собрало советы экспертов, как нужно ухаживать за постелью и соблюдать чистоту.
Профессор Джон Блейки акцентирует внимание на том, что нужно регулярно следить за чистотой постельного белья.
Эти все признаки могут стать причиной аллергии и других дерматологических проблем.
Эксперты советуют стирать постельное белье один раз в неделю. При том нужно отдавать предпочтение горячей воде, выше 55 градусов. А затем, чтобы произвести окончательную дезинфекцию, не помешало бы погладить с помощью утюга.
Сушить постельное белье рекомендовано на свежем воздухе или же при открытых окнах.
Как ранее сообщали "Комментарии", постельное белье может быть вредным для здоровья.
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