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Как часто нужно мыть холодильник, чтобы сохранить свежесть продуктов

Как правильно мыть холодильник

сегодня, 03:35
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Чистота холодильника является важной частью здорового образа жизни, поскольку она помогает предотвратить размножение бактерий и сохраняет продукты свежими. Регулярная чистка холодильника также способствует его эффективной работе и продлевает срок службы. Как часто нужно мыть холодильник, чтобы обеспечить его надлежащее состояние, сообщает портал "Комментарии".

Как часто нужно мыть холодильник, чтобы сохранить свежесть продуктов

Иллюстративное фото

Холодильник следует мыть не менее одного раза в месяц. Это поможет предотвратить накопление бактерий, плесени и неприятных запахов. Однако, если у вас есть скоропортящиеся продукты или вы заметили разливание жидкости, следует проводить чистку чаще.

Как правильно мыть холодильник

Перед началом чистки выключите холодильник из розетки, чтобы избежать электрических ударов и сохранить энергию.

Извлеките все продукты из холодильника. Проверьте сроки годности и выбросьте все, что испортилось.

Извлеките все съемные части, такие как полки и ящики. Их можно мыть отдельно в раковине с теплой водой и мягким моющим средством.

Используйте раствор теплой воды и мягкого моющего средства для протирки внутренних поверхностей холодильника. Избегайте использования агрессивных химических средств, которые могут повредить поверхность.

Не забывайте о внешних поверхностях холодильника, включая дверцу и ручки. Это поможет сохранить его внешний вид чистым и привлекательным.

После мытья дайте всем частям высохнуть, прежде чем их устанавливать. Поверните продукты на место, организовав их таким образом, чтобы избежать переполнения.

Советы по поддержанию чистоты холодильника

Регулярно проверяйте продукты: еженедельно проверяйте сроки годности продуктов и выбрасывайте все, что испортилось.

Используйте контейнеры: храните продукты в герметичных контейнерах, чтобы предотвратить разливы и сохранить свежесть.

Протирайте разливы немедленно: если что-то разлилось, немедленно протрите это во избежание образования пятен и неприятных запахов.

Поддерживайте правильную температуру: убедитесь, что температура в холодильнике поддерживается на уровне 4°C или ниже, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как часто нужно чистить матрас.




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