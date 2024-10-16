Источник аллергенов и пылевых клещей: как почистить матрас в домашних условиях

Чистка матраса является важной частью ухода за домом, помогающим поддерживать здоровье и комфорт. Грязный матрас может стать источником аллергенов, пылевых клещей и неприятных запахов. Как почистить матрас, сообщает портал "Комментарии".



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Перед тем как приступить к чистке матраса, необходимо подготовить все необходимые материалы:

Пылесос с насадкой для мягкой мебели.

Бикарбонат натрия(сода).

Мягкое моющее или специальное средство для чистки обивки.

Чистая вода.

Чистые полотенца или тряпки.

Как почистить матрас: пошаговая инструкция

Снимите постельное белье: Снимите все простыни, наволочки и чехлы с матраса и постирайте их в горячей воде, чтобы уничтожить бактерии и пылевых клещей.

Пропылесосьте матрас: Используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели, чтобы удалить пыль, волосы и другие загрязнения с поверхности матраса. Особое внимание уделите швам и углам.

Удаление пятен: Для удаления пятен используйте мягкое моющее средство или специальное чистящее средство. Нанесите средство на пятно и осторожно протрите его чистой тряпкой. Избегайте чрезмерного увлажнения матраса, чтобы предотвратить образование плесени.

Дезодорация: Посыпьте поверхность матраса бикарбонатом натрия (содой) и оставьте на несколько часов или ночью. Сода поможет нейтрализовать запахи и поглотить воду.

Повторно пропылесосьте матрас: После того, как сода впитала запахи, тщательно пропылесосьте матрас, чтобы удалить остатки соды.

Проветривание: Если возможно, вынесите матрас на воздух для проветривания. Это поможет избавиться от остаточной влаги и запахов.

Профилактика загрязнений

Наматрасник: Чехол для матраса поможет защитить матрас от пыли, пятен и аллергенов. Регулярно стирайте чехол для поддержания чистоты.

Регулярно переворачивайте матрас: Переворачивайте матрас каждые 3-6 месяцев во избежание неравномерного износа и образования вмятин.

Поддерживайте чистоту в спальне: Регулярная уборка спальни поможет снизить количество пыли и аллергенов, которые оседают на матрасе.

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