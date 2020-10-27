Гид по комнатным растениям для начинающих

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Филодендрон

Филодендрон с сочными и пышными листьями украсит любую комнату. Он идеально подходит для городской жизни, так как устойчив к засухе и требует только света слабой или средней силы. Просто поливайте вазон, когда почва кажется вам сухой.

Хамедорея

Еще в викторианскую эпоху пальмовая ветвь была символом статуса, но теперь это простой способ привнести тропический оттенок в наружное и внутреннее пространство. Хамедорея хорошо себя чувствует почти во всех местах, ей не нужно много солнечного света, поэтому держите вазон в тени.

Очиток Моргана

Если вы хотите что-то необычное, остановите свой выбор на этом сине-зеленом суккуленте, который можно расположить в подвесной корзине. Просто немного поливайте его каждые 10-14 дней и выставляйте где-нибудь, где есть частичный солнечный свет.

Лимонный тимьян

Эта компактная густая трава может жить в контейнере на кухонном столе. Она имеет удивительный лимонный аромат и вкус, отлично сочетается с рыбой, курицей и свининой. Поместите вазон в хорошо освещенное место и регулярно поливайте, только убедитесь, что почва полностью просыхает между поливами.

Змеиный завод

Неудивительно, что благодаря длинным листьям и чешуйчатому узору он назван в честь ползучей рептилии. Змеиные растения не только круто выглядят, они также могут неделями обходиться без капли воды. Такой вазон идеально подойдет для занятого владельца или постоянного путешественника.

Спатифиллюм

Это цветущее растение было одним из лучших в исследовании NASA Clean Air Study, а это означает, что оно отлично поможет очистить воздух в вашем доме. Белые цветы разрушают и нейтрализуют токсичные газы, такие как угарный газ и формальдегид. Держите вазон в тени и поливайте каждый раз, когда его листья начинают опускаться.

Африканская фиалка

Если вы предпочитаете цветы больше, чем листья, остановите свой выбор на африканской фиалке. Она бывает ярких оттенков розового, синего и цвета фуксии. Поставьте горшок на солнечное место с непрямым освещением, и избегайте намокания листьев при поливе.

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