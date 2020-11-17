Что нужно мыть в квартире 1 раз в месяц, а что — каждый день

Чтобы в квартире было свежо, приятно и чисто, там нужно поддерживать порядок. Некоторые домашние предметы нужно мыть каждый день, а некоторые можно и раз в месяц. Так что учимся составлять план уборки.

фото из открытых источников

Что нужно убирать каждый день?

Разделочная доска

После использования разделочную доску необходимо помыть вместе с мылом, ополоснуть водой, а после этого обдать кипятком. И эта процедура должна стать обязательной. На этом предмете могут скапливаться бактерии, которые попадают на продукты и в организм. Стоит помнить, что для сырого мяса и птицы лучше использовать отдельные доски.

Раковина в кухне

Кухонная раковина служит настоящий рассадником патогенных бактерий, ведь в ней есть все условия для их размножения. Поэтому, ежедневно очищайте раковину от остатков пищи и других загрязнений. А еще раз в 2-3 дня заливайте раковину кипятком.

Кухонные полотенца

В первую очередь, используйте разные полотенца для рук и вытирания рабочих поверхностей на кухне. Но каждый день стирайте и те, и другие. Влажные полотенца — идеальная среда для размножения микробов, которые потом попадают в организм и могут вызвать отравление. После стирки полотенца прогладьте утюгом или просушите в сушке.

Что нужно убирать один раз в неделю?

Дверные ручки

На этом предмете скапливается множество бактерий, которые переносятся по всему дому. Так, что подхватить инфекцию проще простого, нужно лишь дотронуться до дверной ручки, а потом потереть глаз. Именно поэтому, раз в неделю очищайте их водой с мылом или дезинфицирующим раствором.

Краны в ванной

То же самое касается и кранов в ванной комнате, вы прикасаетесь к ним, чтобы открыть воду, затем закрываете уже чистыми руками, но на них все равно остаются микробы. Тщательно мойте краны губкой с мылом или специальным средством.

Диван

Раз в неделю с помощью пылесоса очищайте в доме всю мягкую мебель. Если на диване или кресле есть съемные чехлы, стирайте их раз в 2-3 месяца.

Пульт управления

На пультах дистанционного управления накапливается много вредоносных микроорганизмом, но мало кто обращает на этот предмет особое внимание во время уборки, и очень зря. Их нужно каждую неделю протирать влажными салфетками.

Выключатели

К ним мы дотрагиваемся не реже, чем к дверным ручкам, поэтому выключатели также должны раз в неделю очищаться с помощью теплой воды и мыла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой предмет в доме считается самым "зараженным".

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