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Американец придумал парты для дистанционного обучения и стал известным (фото)

Американец регулярно получает заказы и развивает свой небольшой бизнес

сегодня, 18:59
Автор:

Любовь Блажко

Житель Калифорнии Митчел Кауч самостоятельно смастерил две парты для дистанционной учебы своих детей, и это сделало его знаменитым. Теперь мужчина берет регулярные заказы, что позволяет ему развивать собственный бизнес. Об этом пишет издание segodnya.

Американец придумал парты для дистанционного обучения и стал известным (фото)

Американец придумал парты для дистанционного обучения и стал известным. Фото: pixabay

История началась с того, что 44-летнего мужчину раздражали разбросанные тетрадки и карандаши по всей кухне. Тогда он решил найти решение этой проблемы: поехал в ближайший магазин и потратил около 50 долларов на необходимые материалы для письменного стола, точнее двух. За несколько дней Митчел сделал две школьных парты, и решил поделиться результатами в интернете. Мужчина буквально сразу же получил пару заказов от других родителей, чему был крайне удивлен.


Многодетный отец добавил, что получал множество сообщений от людей, которые хотели сделать нечто подобное, но не знали, какой материал для этого выбрать. Поэтому мужчина решил также записать обучающее видео, в котором описал детально все этапы своей работы. 

"Если я смогу помочь кому-то пережить эту пандемию с помощью древесины и гвоздей, вы можете положиться на меня", — говорит он. 

Ранее мы сообщали, ей понадобилось 100 долларов и немного времени: девочка до неузнаваемости обновила дом.


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