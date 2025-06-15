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Женщина придумала для дочери имя в честь Чернобыльской катастрофы

Мать придумала оригинальное имя для своего ребенка.

сегодня, 17:10
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Автор:
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Slava Kot

В Reddit распространилось сообщение по приглашению на празднование baby shower – традиционной вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка. Внимание пользователей привлекло необычное имя, выбранное для девочки — Chernobyl Hope (Надежда Чернобыля).

Женщина придумала для дочери имя в честь Чернобыльской катастрофы

Мать назвала ребенка в честь Чернобыльской катастрофы

Приглашение на традиционную вечеринку оформлено в розовых тонах с милыми изображениями шаров, звезд, луны и слоненка, попало на форум Reddit. В нем говорилось о приглашении на празднование дня рождения Chernobyl Hope.

"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на вечеринку по случаю рождения ребенка. Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать будущее прибытие маленького кусочка радости! В честь Chernobyl Hope", – говорится в приглашении.

Чернобыль во всем мире ассоциируется с величайшей техногенной катастрофой в истории человечества — аварией на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 году. В результате взрыва реактора в атмосферу попали опасные радиоактивные материалы. По официальным данным погиб 31 человек, но долгосрочные последствия, по оценкам разных организаций, привели к смерти тысяч человек. В частности, ВОЗ говорит об около 4 тысяч смертей от рака, а Greenpeace называет цифру до 90 тысяч.

Женщина придумала для дочери имя в честь Чернобыльской катастрофы - фото 2

Приглашение на вечеринку по случаю дня рождения Chernobyl Hope

Пользователи Reddit активно обсуждают необычное имя Надежда Чернобыля, которое мать выбрала для девочки. Одни прямо назвали идею родителей "откровенной глупостью" и "нереальным цинизмом". Другие шутили, мол, гости на вечеринке "будут светиться", а ребенка следовало бы назвать не Надежда Чернобыля, а Плутоний или Уран.

"Если бы я был гостем и услышал это имя, у меня произошла бы полная истерика", — прокомментировал один пользователь.

"Я действительно хохотала, когда увидела, что они соединили "Надежду" с этим", — пишет другая.

"Я отказываюсь верить, что это правда", – добавляет еще один пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом длинном имени и фамилии в Украине.

Также "Комментарии" писали о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.



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Источник: https://www.foxnews.com/lifestyle/pregnant-womans-nuclear-inspired-baby-name-sparks-meltdown-social-media
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