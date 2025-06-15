Женщина придумала для дочери имя в честь Чернобыльской катастрофы

В Reddit распространилось сообщение по приглашению на празднование baby shower – традиционной вечеринки в честь предстоящего рождения ребенка. Внимание пользователей привлекло необычное имя, выбранное для девочки — Chernobyl Hope (Надежда Чернобыля).

Мать назвала ребенка в честь Чернобыльской катастрофы

Приглашение на традиционную вечеринку оформлено в розовых тонах с милыми изображениями шаров, звезд, луны и слоненка, попало на форум Reddit. В нем говорилось о приглашении на празднование дня рождения Chernobyl Hope.

"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на вечеринку по случаю рождения ребенка. Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать будущее прибытие маленького кусочка радости! В честь Chernobyl Hope", – говорится в приглашении.

Чернобыль во всем мире ассоциируется с величайшей техногенной катастрофой в истории человечества — аварией на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в 1986 году. В результате взрыва реактора в атмосферу попали опасные радиоактивные материалы. По официальным данным погиб 31 человек, но долгосрочные последствия, по оценкам разных организаций, привели к смерти тысяч человек. В частности, ВОЗ говорит об около 4 тысяч смертей от рака, а Greenpeace называет цифру до 90 тысяч.

Приглашение на вечеринку по случаю дня рождения Chernobyl Hope

Пользователи Reddit активно обсуждают необычное имя Надежда Чернобыля, которое мать выбрала для девочки. Одни прямо назвали идею родителей "откровенной глупостью" и "нереальным цинизмом". Другие шутили, мол, гости на вечеринке "будут светиться", а ребенка следовало бы назвать не Надежда Чернобыля, а Плутоний или Уран.

"Если бы я был гостем и услышал это имя, у меня произошла бы полная истерика", — прокомментировал один пользователь.

"Я действительно хохотала, когда увидела, что они соединили "Надежду" с этим", — пишет другая.

"Я отказываюсь верить, что это правда", – добавляет еще один пользователь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самом длинном имени и фамилии в Украине.

Также "Комментарии" писали о самых популярных и редких именах мальчиков и девочек в Киеве и области.