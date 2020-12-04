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Является ли ваш ребенок академически одаренным

По данным Национальной ассоциации одаренных детей (NAGC): «Одаренные люди являются теми, кто демонстрирует выдающиеся уровни способностей или компетенции в одной или нескольких областях»

сегодня, 12:24
Автор:

Седлецкая Татьяна


Является ли ваш ребенок академически одаренным

Фото: thelittlebookmagazine.com

В рамках этого широкого определения существует целый ряд признаков, которые родители, психологи и преподаватели используют для выявления одаренности у детей. Некоторые из наиболее распространенных признаков — это интенсивное любопытство, острое чувство юмора, быстрое овладение базовыми навыками и передовыми навыками чтения.

Признаки одаренности в возрасте от 5 до 8 лет:

·         Ребенок понимает абстрактно — то есть понимает передовые математические и лингвистические концепции, может говорить о таких сложных вопросах, как этика, мораль и религия.

·         Имеет определенный талант, такой как способность выполнять математические вычисления в голове, или понимать такие понятия, как умножение, прежде чем они будут преподаваться в школе.

·         Ребенок способен сосредоточиться на одной деятельности в течение длительных периодов времени.

·         Имеет большой словарный запас и понимает слова, которые обычно не используются его сверстниками.

·         Является лидером, который часто организовывает групповые действия, такие как игры с другими детьми.

·         Уверен в своих достижениях и идеях.

·         Хорошо учится.

·         Является творчески развитым и любит рассказывать истории, рисовать или сочинять песни.

·         Имеет чувство юмора, и ценит остроумие.

·         Предпочитает проводить время со взрослыми детьми и взрослыми.

·         Выполняет академическую работу, которая значительно опережает его уровень.

·         Неравнодушен к чувствам других людей.

·         Легко запоминает факты и может легко их вспомнить в соответствующий момент.

Для тех родителей, которые ощущают, что их ребенок одарен, но пока не оценен по достоинству (например, в школе) — не отчаивайтесь, иногда доказательство его таланту появляется в жизни немного позже, например, в институте, когда начнутся узкопрофильные предметы и ребенок сможет проявить свой талант.

 


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