Винни-Пух и его скрытые тайны: что мы не знали о мишке

Эта дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1882 году родился Алан Александр Милн, автор историй о Винни-Пухе и его друзьях из Стоакрового леса. Эта сказочная история стала важной частью детства миллионов людей во всем мире, но не все знают, как появился Винни-Пух, вдохновивший автора на создание образов персонажей и как история стала столь популярной. Предлагаем углубиться в мир этого культового героя и узнать интересные и малоизвестные факты.

Винни-Пух. Фото из открытых источников

История создания Винни-Пуха: откуда все началось

Образ Винни-Пуха появился благодаря реальному плюшевому медведю, принадлежавшему Кристоферу Робину Милну, сыну писателя. Игрушка, которую мальчик получил в подарок на свой первый день рождения, была настолько любима, что стала прототипом главного персонажа книг.

Имя Винни-Пух тоже имеет свои истоки:

"Винни" — это имя медведя из Лондонского зоопарка, которого Кристофер любил посещать. Этот медведь, канадский черный медведь Виннипег, попал в Англию во время Первой мировой войны и стал любимцем посетителей.

"Пух" — вымышленное слово, которое происходит от другой игрушки Кристофера, лебедя, по имени Пух.

Первые истории о Винни-Пухе были созданы в виде сказок, которые Алан Александр Милн рассказывал сыну перед сном. Впоследствии эти истории были записаны, и так появилась книга, впервые увидевшая свет в 1926 году.

Интересные факты о персонажах из Стоакрового леса

Прототипами героев стали игрушки Кристофера

Винни-Пух, Тигра, Кенга, Ру и Иа-Иа были реальными игрушками Кристофера. Оригинальные игрушки, на которых основаны персонажи, хранятся сегодня в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Кристофер Робин был реальным человеком

Сын Милна, Кристофер Робин, стал прототипом одноименного персонажа. Хотя в детстве мальчик любил, что его имя стало частью сказки, во взрослом возрасте он признавался, что это создало для него определенные трудности, в частности привлекло чрезмерное внимание. Иа-Иа, грустный ишак, имеет реальный прототип

Прототипом этого героя стала старая игрушка, у которой часто отпадали части – поэтому и в книге Иа-Иа все время губит свой хвост. Кролик и Сова — единственные персонажи, которых не было среди игрушек Кристофера

Эти персонажи были придуманы полностью. Милн наделил их чертами, характерными для людей, которых он встречал в жизни. Стоакровый лес существует в реальности

Лес, где происходят все приключения, базируется на лесу Эшдауне в графстве Сассекс, Англия. Там находится ферма, где Алан Александр Милн проводил много времени с семьей.

Винни-Пух и популярность на экране

Популярность историй о Винни-Пухе значительно возросла после адаптаций компании Walt Disney. В 1961 году Disney приобрел права на персонажей, и впоследствии вышли первые мультфильмы, сделавшие мишку в красной футболке известным по всему миру.

Интересные моменты по экранизациям:

Мультфильмы Disney существенно изменили оригинальный стиль историй, придав персонажам новый облик и характеры.

В 1977 году вышел полнометражный фильм "Приключения Винни-Пуха". С этого момента персонаж стал иконой детской анимации.

Голос Винни-Пуха в англоязычных мультфильмах Disney озвучивал актер Стерлинг Голлоуэй, а позже Джим Каммингс.

Малоизвестные факты о Винни-Пухе

Винни-Пух попал в Книгу рекордов Гиннеса

Персонаж стал одним из самых прибыльных франшиз в мире, уступая только Микки Маусу. Перевод историй на другие языки

Книги о Винни-Пухе переведены на более чем 50 языках, включая латынь. Латинский перевод Winnie Ille Pu стал бестселлером в 1960-х годах. Пух и философия

Существует книга "Дао Винни-Пуха", написанная Бенджамином Гоффом. В ней рассматривается, как поведение и философия Пуха соотносятся с принципами даосизма. Существует официальный "день рождения" Винни-Пуха

Помимо 18 января, праздник Винни-Пуха также отмечается 14 октября – день, когда впервые была опубликована книга. Винни-Пух имеет звезду на Аллее славы

В 2006 году Винни-Пух получил свою звезду на Голливудской Аллее славы за вклад в развитие культуры и анимации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что выходные — идеальное время, чтобы провести его вместе с семьей. А что может быть приятнее совместного просмотра интересного мультфильма? Чтобы облегчить ваш выбор, мы подготовили подборку из пяти лучших семейных мультфильмов, которые обязательно понравятся как детям, так и взрослым.