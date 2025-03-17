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В государственных детсадах могут появиться группы, в которых можно будет оставлять детей за деньги

В детсадах Украины могут появиться новые группы, где детей будут оставлять за деньги

сегодня, 16:28
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Недилько Ксения

В детских садах появятся очередные, сезонные, вечерние и группы выходного дня. Оставлять детей в дошкольном учреждении образования родители смогут за дополнительную оплату.

В государственных детсадах могут появиться группы, в которых можно будет оставлять детей за деньги

В детских садах будут новые группы

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью Освитории. По ее словам, финансирование может происходить как за родительское, так и за счет громады.

"Важным шагом станет введение гибких групп в детских садах. Их бюджетирование может происходить как за счет конкретной общины, так и за родительские средства. Это могут быть дежурные, сезонные или группы выходного дня", – объясняет Коновалова.

Она добавляет, что согласно новому закону, 70% средств, зарабатываемых детсадом за дополнительные услуги, должны быть направлены на заработную плату, и 30% — на материально-техническую базу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в украинских школах планируют обеспечить бесплатным питанием всех детей. Первую инициативу внедрят для прифронтовых школ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам совещания с Министром образования Оксеном Лисовым, заместителями руководителя Офиса Президента Виктором Микитой и Ириной Верещук, представителями Минфина, Минразвития и командой реформы школьного питания.

"По состоянию на сегодняшний день более 1,6 млн детей в 1-4 классах обеспечены безвозмездными обедами. Наша цель — расширить эту инициативу на всех учеников. Планируем внедрять реформу поэтапно, чтобы обеспечить высокое качество питания. В частности, с сентября программа, инициированная первой леди Украины, будет расширена на учащихся 5-11 классов в прифронтовых областях. Таким образом поддержим детей в наиболее уязвимых регионах и громадах", — отметил премьер. Он добавил, что в дальнейшем задача перед министерствами — расширение инфраструктуры школ и пищеблоков.



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Источник: https://osvitoria.media/experience/chy-stanut-derzhavni-sadochky-dostupnymy-z-2025-roku-anastasiya-konovalova-pro-novatsiyi-doshkillya/
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