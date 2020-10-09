Украинцев предупредили об опасности публикации фото своих детей в соцсетях

Распространение родителями в социальных сетях фотографий своих детей может иметь очень плохие последствия и пригодиться для злоумышленников. Об этом информирует Министерство внутренних дел Украины.

Речь идет о таком термине, как шерентинг — явление, когда родители выкладывают в соцсети фотографии своих детей и публично рассказывают о ситуации из их жизни. В МВД говорят, что значительная часть таких публикаций содержит геометки — обозначение места, где сделано фото. Именно эти метки могут использовать злоумышленники в своих корыстных целях. Как отметили в министерстве, это может происходить не сразу, а через некоторое время.

"Поэтому прежде чем публиковать фото ребенка в социальных сетях, хорошо подумайте, стоит ли это делать, не навредит ли это ему. Поскольку среди людей, которые посещают ваш профиль, могут быть злоумышленники", — отмечается в обращении МВД.

Ранее сообщалось, что в Украине каждый восьмой подросток зависим от соцсетей, а каждый пятый — признавал себя жертвой онлайн-издевательств, то есть, кибербуллинга. Таковы результаты нового исследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!