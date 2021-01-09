Уход за недоношенным ребенком

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Седлецкая Татьяна
Недоношенные дети (рожденные до 37 недель) часто
начинают свою жизнь с серьезными медицинскими проблемами, которые могут длиться
несколько недель или даже месяцев. Начинается этот период постоянным уходом в
неонатальном отделении больницы интенсивной терапии. Родители же ведут обратный
отсчет дней, когда они смогут поменять больничные помещения на удобства своего
дома.
Недоношенный ребенок. Фото: pravonachudo.ru
Для многих недоношенных детей специальные медицинские потребности будут сохраняться и после выписки, а некоторые когнитивные проблемы могут продолжаться и в школьные годы также. К счастью, при правильном уходе родители могут обеспечить своих малюток испытать надежную защиту и счастливое детство.
Разработать
план действий
Специалисты в данной медицинской области, говорят, что сам объем помощи, необходимой
малышу, и который сохраняется после выписки домой, часто может повергнуть родителей в
шоковое состояние. Как мама, вы лучше знаете, что для вашего ребенка лучше
всего, и если вы не получаете нужный для вас ответ, пробуйте искать второе
(другое) мнение.
Будьте внимательны
и ответственны
Помните о том, что ваш ребенок очень слаб, поэтому стоит повременить с
визитами в дом гостей. Оберегание ваших детей даст им необходимую силу и больше
возможностей для обучения. Избегайте также беспочвенных частых поездок в
больницу, — вы просто тратите свое время среди возможных различных инфекций,
что может быть опасным для жизни малыша.
Группы
единомышленников в социальных сетях
Чувство тревоги о своем недоношенном ребенке, и разговоры об этом – это
нормально. Поделитесь своими проблемами с медицинскими консультантами или
психологом. Также хорошо для родителей, оказавшихся в такой ситуации, находится
в постоянном контакте с другими родителями недоношенных детей. С ними вы можете
встретиться в больнице или в группах на Facebook.
Найдите
какое-то время для себя
Нет никакой вины в вашем желании провести немного личного времени вдали от ребенка. На самом деле, многие родители говорят, что это помогает им справиться с трудными днями и проблемами, связанными с недоношенными детьми.
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