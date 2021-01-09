Уход за недоношенным ребенком

Недоношенные дети (рожденные до 37 недель) часто начинают свою жизнь с серьезными медицинскими проблемами, которые могут длиться несколько недель или даже месяцев. Начинается этот период постоянным уходом в неонатальном отделении больницы интенсивной терапии. Родители же ведут обратный отсчет дней, когда они смогут поменять больничные помещения на удобства своего дома.

Недоношенный ребенок. Фото: pravonachudo.ru

Для многих недоношенных детей специальные медицинские потребности будут сохраняться и после выписки, а некоторые когнитивные проблемы могут продолжаться и в школьные годы также. К счастью, при правильном уходе родители могут обеспечить своих малюток испытать надежную защиту и счастливое детство.

Разработать план действий



Специалисты в данной медицинской области, говорят, что сам объем помощи, необходимой малышу, и который сохраняется после выписки домой, часто может повергнуть родителей в шоковое состояние. Как мама, вы лучше знаете, что для вашего ребенка лучше всего, и если вы не получаете нужный для вас ответ, пробуйте искать второе (другое) мнение.

Будьте внимательны и ответственны



Помните о том, что ваш ребенок очень слаб, поэтому стоит повременить с визитами в дом гостей. Оберегание ваших детей даст им необходимую силу и больше возможностей для обучения. Избегайте также беспочвенных частых поездок в больницу, — вы просто тратите свое время среди возможных различных инфекций, что может быть опасным для жизни малыша.

Группы единомышленников в социальных сетях



Чувство тревоги о своем недоношенном ребенке, и разговоры об этом – это нормально. Поделитесь своими проблемами с медицинскими консультантами или психологом. Также хорошо для родителей, оказавшихся в такой ситуации, находится в постоянном контакте с другими родителями недоношенных детей. С ними вы можете встретиться в больнице или в группах на Facebook.

Найдите какое-то время для себя



Нет никакой вины в вашем желании провести немного личного времени вдали от ребенка. На самом деле, многие родители говорят, что это помогает им справиться с трудными днями и проблемами, связанными с недоношенными детьми.

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