Уход за детскими ногтями

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Ногти вашего малыша растут очень быстро, поэтому вы должны аккуратно обрезать их по мере необходимости. Никогда не откусывайте детские ногти зубами, так как это распространит микробы из вашего рта, что может привести к инфекции!

Как стричь ногти малыша

Постарайтесь выполнить эту задачу, когда ваш новорожденный малыш спит, находится в очень спокойном состоянии или сонный.

· Удостоверьтесь, что помещение хорошо освещено и вам достаточно света для выполнения процедуры.

· Используйте специальные кусачки для ногтей, детские ножницы или косметическую пилочку.

· Работайте в паре со своим партнером — один держит ребенка, а другой обрезает ногти.

· Слегка надавите на подушечку пальца малыша, чтобы отодвинуть ее от ногтя – это делается с целью не ранить кожу по соседству.

· Обрезайте ногти на ножках малыша прямо, чтобы предотвратить врастание ногтей, а на ручках – по кругу.

Если вы случайно повредили кожу рядом с ногтем малыша, осторожно прижмите мягкую ткань на место, пока кровотечение не прекратится. Вы можете покрыть руки вашего маленького ребенка парой мягких хлопковых варежек или носков, чтобы предотвратить царапание. Но убедитесь, что малыш также имеет некоторое свободное время, чтобы исследовать мир вокруг себя с помощью своих рук и пальцев.

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